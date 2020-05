Corona: Erste Gottesdienste starten erfolgreich in Moers

Seit Freitag dürfen Kirchen in Nordrhein-Westfalen unter strengen Auflagen wieder öffentliche Gottesdienste feiern. Die katholische Kirchengemeinde St. Martinus hat sich entschieden: „In unseren sechs Kirchen im Moerser Stadtgebiet führen wir Gottesdienste durch“, sagte Heinrich Bösing, Pfarrer der St. Martinus-Gemeinde. Am Wochenende starteten die Gottesdienste in den gemeindezugehörigen Kirchen St. Lucia (Baerl), St. Konrad (Scherpenberg), St. Barbara (Meerbeck), St. Martinus (Repelen), St. Marien (Hochstraß) und der St. Ida-Kirche (Eick).

Nach fünf Wochen virusbedingtem Gottesdienstausfall ist die Situation ungewohnt. Es gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. Ein Plakat am Kircheneingang verweist auf die Regelungen: Verpflichtende Händedesinfektion, Einhalten des Abstands von 1,50 Metern sowie Platzwahl in markierten Bereichen. „ Drei Gemeindemitglieder sind pro Kirche als Ordner tätig und kontrollieren, ob sich die Kirchenbesucher an die Regeln halten“, erklärte Bösing. Am Eingang helfen sie zudem bei der Händedesinfektion. https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/so-planen-die-kirchen-in-moers-den-neustart-in-corona-zeiten-id229021837.html

Absperrbänder waren in der Kirche großzügig angebracht. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wer nach der Händedesinfektion die Kirche betritt, sieht Markierungen. Auf dem Boden angebrachte Klebestreifen zeigen, wo eine Person sitzen kann und wie viel Abstand sie zu Sitznachbarn wahren muss: „Auf unseren Kirchensitzbänken können jeweils drei Personen Platz nehmen.“ Weil ein Abstand von 1,50 Metern zwischen den Kirchenbesuchern Raum einfordert, ist die Zugangszahl begrenzt.

Am Ende stand ein positives Fazit

Normalerweise finden 80 Leute in der St. Lucia-Kirche Platz. Abstandsbedingt dürfen nun nur 30 Leute die Kirche gleichzeitig betreten. Ähnlich ist es in der Kirche St. Konrad: Passen sonst 90 Leute in die Kirche, dürfen nun 34 Gottesdienstbesucher die Kirche betreten. Die Kirchen St. Barbara und St. Marien dürfen jeweils 50 Leute begrüßen, in der St. Martinus-Kirche sind 70 Besucher erlaubt.

In der Kirche St. Ida können aufgrund der weiträumigen Sitzfläche 98 Besucher zeitgleich den Gottesdienst verfolgen. „Sollte die Kirche voll sein, gibt es noch Plätze an der Orgelbühne“, sagte Bösing. Mundschutz müssen die Kirchenbesucher nicht tragen: „Das Bistum Münster hat an die Gemeinden eine Information herausgegeben, dass es keine Verpflichtung zum Tragen eines Mundschutzes in den Kirchen gibt.“ Bösing rät aber zum Maskentragen, insbesondere im Hinblick auf den Schutz älterer Kirchenbesucher.

Während des Gottesdienstes wird Corona auch thematisiert, in Fürbitten oder Predigten. Am Ende des Gottesdienstes wird das Kollekte-Körbchen nicht herumgereicht, sondern am Ausgang hingestellt. Nach den Gottesdiensten am Wochenende zog Pfarrer Bösing ein positives Fazit: „Unsere Kirchenbesucher haben Solidarität gezeigt. Viele Besucher haben teilgenommen und trugen Mundschutz. Die Freude über die wieder startenden Gottesdienste ist bei allen sehr groß.

>>> Firmung und Einkaufsdienst

Die Kirchen öffnen 30 Minuten vor dem Gottesdienst. Mehr unter www.st-martinus-moers.de .

50 Jugendliche bereiten sich auf ihrer Firmung am 23. Mai, vor. Momentan bieten sie einen Einkaufsdienst für Alleinstehende und Senioren an. Wer Interesse hat, kann sich zwischen 9 und 12 Uhr unter 02841/73045 melden.