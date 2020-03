Am Niederrhein. Der Ausweitung des Coronavirus fallen immer mehr Veranstaltungen zum Opfer – auch in Moers und Umgebung. Die Auswirkungen im Überblick.

Nun steht fest: In NRW wird es wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab sofort keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern geben. Die NRW-Landesregierung hat jene Großevents per Erlass untersagt. Doch auch immer mehr kleine Veranstaltungen am Niederrhein fallen der Ausbreitung des Virus zum Opfer.

So entschließen sich viele Veranstalter dazu, ihre Events selbstständig abzusagen. In unserer Übersicht informieren wir von nun an aktuell darüber, welche Veranstaltungen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn und der Region betroffen sind.

Diese Veranstaltungen fallen aus oder werden verschoben:

Moers: Hartmut Pönitz: Südwestengland für Fortgeschrittene (Reisevortrag, 21. März, Aula Adolfinum)

Moers: Elektronik trifft Akustik, (Konzert, 14. März, Dorfkirche Repelen)

Kreis Wesel: Bis Ende April keine Veranstaltungen im Berufsinformationszentrum Wesel

Kamp-Lintfort: Das St. Bernhard-Krankenhaus sagt alle Veranstaltungen ab 25 Personen ab. Auch das für den 26. März geplante Gesundheitsforum zum Thema Diabetes in Zusammenarbeit mit der VHS Moers-Kamp-Lintfort (Diesterwegforum).

Kamp-Lintfort: Die Hochschule Rhein-Waal sagt den für den 26. März geplanten „Girls’ and Boys’ Day 2020“ auf dem Campus Kamp-Lintfort ab.