Corona in Kamp-Lintfort: Ein ganzes Haus singt gemeinsam

Was können ältere Menschen in Zeiten der Corona-Krise gegen die Einsamkeit tun? Zum Beispiel miteinander singen, sagt NRZ-Leserin Inge Berns. Die 87-jährige Kamp-Lintforterin wohnt auf der Geisbruchstraße in einem Wohnkomplex für altengerechtes Wohnen. Auch hier ist seit der Corona-Krise das gesellige Leben erlahmt – aber nicht erloschen, wie Inge Berns erzählt: „Wir singen jetzt jeden Abend um 18 Uhr gemeinsam alle Strophen von „Der Mond ist aufgegangen.“

Dazu stellt sich, wer mitmachen möchte, vor seine Haustür. In dem dreigeschossigen Gebäude sind alle Wohnungstüren wie in einem Laubengang zu einem Innenhof ausgerichtet. Von den etwa 50 Parteien machen mittlerweile 40 mit, erzählt Inge Berns. „Wir sind ja alle schon alt, den Text kennen wir noch aus unserer Jugendzeit.“

Kamp-Lintfort: Viele Bewohner sind schon über 90

Viele der Bewohner seien schon über 90, manche körperlich eingeschränkt: „Die setzen sich einfach vor der Tür auf ihren Rollator und singen mit.“ Für Inge Berns geht es darum, andere Menschen zu ermutigen, ähnliche Aktionen zu starten.

„Sonst haben wir in unserem Gemeinschaftsraum einmal in der Woche zusammen gefrühstückt oder beim Spielenachmittag zusammen gesessen.“ All das ist nun weggefallen. Aber: „Es soll sich einfach keiner alleine fühlen“, findet die 87-Jährige.

.