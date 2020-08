Corona Corona in Kamp-Lintforter Kita: 60 Kinder in Quarantäne

Kamp-Lintfort. Eine Erzieherin in der Kita Wirbelwind ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie hatte Kontakt zu zwei Gruppen.

Eine Erzieherin der Kita Wirbelwind an der Vinnstraße in Kamp-Lintfort ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die rund 60 Kinder der beiden Gruppen, die sie betreut hat, befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das meldeten Stadt und Kreis Wesel am Montag.

Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel empfiehlt, die Kinder beim Kinderarzt untersuchen und gegebenenfalls abstreichen zu lassen. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen die Erzieherin Kontakt hatte, werden auf das Virus getestet und sind ebenfalls in Quarantäne. Die Kontaktnachverfolgung durch den Fachdienst Gesundheitswesen ist bereits angelaufen.

Das Ansteckungsrisiko in der Kita Wirbelwind ist laut Stadt und Kreis sehr gering

Die Kita an der Vinnstraße besteht aus fünf Gruppen, die auf zwei Bereiche aufgeteilt sind. Die Erzieherin hatte laut Behörden mit zwei Gruppen Kontakt. Die anderen drei Gruppen der Einrichtung sind räumlich von diesen getrennt.

„Da das Ansteckungsrisiko durch die räumliche Distanz als sehr gering gilt, müssen keine weiteren Maßnahmen oder anlassbezogene Reihentestungen durchgeführt werden“, teilen Stadt und Kreis mit. Der Betrieb in den verbleibenden drei Gruppen läuft demnach regulär weiter.