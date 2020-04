Corona in Moers: Arzt wartet verzweifelt auf Schutzkleidung

Der Moerser Orthopäde Dr. Rainer Paus ist enttäuscht. Den niedergelassenen Ärzten wurde Schutzkleidung für ihre Behandlungen in den Praxen zugesagt, doch bisher sei keine Lieferung in seiner Praxis eingegangen, erzählt der Orthopäde. „Ich stehe auch mit anderen Kollegen in Kontakt und wir fühlen uns schon von der Regierung allein gelassen.“

Aktuell lebe die Praxis aus der Substanz ihrer Vorräte, die der Mediziner schon zu Beginn der Krise aufgestockt habe. Doch irgendwann wäre auch dieser Vorrat an Atemschutzmasken erschöpft. Dann müsste er zum Schutze aller komplett auf Online-Behandlungen umsteigen. Auf dem freien Markt seien keine Masken zu bekommen.

Wer heute in seine Praxis kommt, der wird in einer von neun Wartezonen untergebracht. Weniger Kontakt zu Patienten soll ihn und seine Mitarbeitenden vor dem Corona-Virus schützen. Dabei kommen sich die einzelnen Patienten nicht zu nah. Vor Ort wird zum Beispiel ein Röntgenbild angefertigt und der Patient geht erstmals nach Hause. Wann immer es möglich ist, setzt Orthopäde Dr. Rainer Paus aktuell auf Videobesprechungen mit seinen Patientinnen und Patienten.

Das ginge beispielsweise, wenn der Behandlungsverlauf, oder die Befunde besprochen würden. „In der Orthopädie klappt das natürlich nur bedingt. Wenn sie einen eingeklemmten Rückennerv haben, kann ich via Skype nicht helfen“, meint er lachend. Trotzdem räumt er ein: „Ich gebe zu, dass ich als Orthopäde nicht direkt zur medizinischen Notfallversorgung gehöre. Einige Krankenhäuser haben ja auch Schwierigkeiten.“

Dr. Paus ist selbst über 60 und gibt zu bedenken, dass viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte allein vom Alter in der Risikogruppe liegen. Gerade unter diesem Aspekt sei zu hoffen, dass die versprochene Schutzausrüstung auch wirklich ankomme. Sonst würden nicht nur Ärzte in den Kliniken fehlen, sondern auch für die Versorgung der Patienten in den Praxen. „Es ist schon sehr enttäuschend. Obwohl bereits seit einigen Wochen das Problem bekannt ist, ist ein spürbares Krisenmanagement von Seiten der Politik in der Praxis nicht ersichtlich“ so Rainer Paus.