Straßenmusik in Moers in der Coronakrise: Christian Harff spielt Gitarre und singt mit der Schutzmaske.

Corona in Moers Corona in Moers: Christian Harff singt mit Mundschutz

Die Coronakrise hat vieles verändert. In der fast menschenleeren Innenstadt von Moers tritt ein Straßenmusiker jetzt mit Schutzmaske auf.

Moers. In der Fußgängerzone in Moers konnten Passanten am Samstag Christian Harff sehen – und hören. Mit seiner Gitarre spielte er einige Lieder. Straßenmusik ist in der Moerser Innenstadt nichts Ungewöhnliches, oft gibt es, wie Harff, einzelne Musikerinnen oder Musiker, aber auch Gruppen sorgen immer wieder für gute Stimmung beim Einkaufsbummel.

In der Coronakrise ist jedoch alles anders, zum Beispiel haben die meisten Geschäfte geschlossen. So spielte Christian Harff am Samstag vor nur wenigen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und: Einen Straßenmusiker mit Mundschutz haben wohl bisher auch nur wenige gesehen.

Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, hatte sich Harff einen Mundschutz aufgesetzt. Am Montag dürfen viele Geschäfte nach den Lockerungen in der Coronakrise wieder öffnen. Mundschutz ist aber weiterhin angesagt und unter anderem in Geschäften sogar dringend empfohlen.