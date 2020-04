Corona in Moers: Gymnasium Adolfinum sendet eine Botschaft

Das Gymnasium Adolfinum in Moers ist wegen der Coronakrise geschlossen. Jetzt gibt es eine Botschaft an die Schulgemeinde.

Moers. Gute Idee: In der Coronakrise sendet das Gymnasium Adolfinum in Moers eine klare Botschaft an die Schulgemeinde – und alle machen mit.

Das Gymnasium Adolfinum in Moers richtet sich in der Coronakrise mit einer ganz besonderen Botschaft an seine Schülerinnen und Schüler.

So sieht die Botschaft aus. Die komplette Collage gibt es auf www.adolfinum.de Foto: Schule

Auf der Internetseite www.adolfinum.de präsentieren das Kollegium und die Mitarbeiter des Adolfinums von Schulleiter Hans van Stephoudt bis zum Hausmeister-Team diese Botschaft gleich in mehreren Sprachen an die Schulgemeinde: „Niemand fällt, wenn wir zusammenhalten!“.

Der Unterricht zuhause sei mittlerweile gut angelaufen. Lehrer und Schüler tauschten sich per E-Mail und Internet aus, teilt van Stephoudt mit: „Mit unserem E-Mail-System, der Moodle-Umgebung für das Online-Learning und über unsere Homepage können wir unsere Schülerinnen und Schüler kurzfristig informieren und ihnen Aufgaben und Unterrichtsmaterialien für die häusliche Bearbeitung zur Verfügung stellen.“