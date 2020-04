Corona in Moers: Neue Hoffnung für 350 Dozenten der VHS

Moers. In der Volkshochschule fallen die Kurse und die Honorare weg. Ein Spendenkonto soll Hilfe in der Not bieten. Die Idee kommt von Kursteilnehmern.

Dozentinnen und Dozenten der Volkshochschule (VHS), die durch den Ausfall der Kurse in finanzielle Nöte geraten, bekommen in Moers Aussicht auf finanzielle Unterstützung. Die VHS will für sie ein Spendenkonto einrichten. Die Idee dazu kommt von zwei Kursteilnehmern.

Ursula Bongertz aus Moers hatte einen Französisch-Kurs und einen weiteren in Pilates und Callanetics gebucht, Ehemann Peter wollte seine Englisch-Kenntnisse auffrischen und etwas für den „Gesunden Rücken“ tun. Doch wie alle anderen VHS-Besucher muss das Ehepaar wegen der Coronakrise darauf verzichten, die Veranstaltungen sind ausgesetzt. Das finden die beiden, die seit vielen Jahren Kunden der Bildungseinrichtung sind, zwar bedauerlich, doch sie wissen, dass es für die meist freiberuflichen VHS-Dozentinnen und -Dozenten mehr als das ist.

Denn ohne Kurse bekommen sie kein Honorar, „und eine Änderung ist nicht in Sicht“, schreiben die Bongertz’ in einer E-Mail an die Redaktion. Ihr Vorschlag: „Vielen Kursteilnehmern ist es möglich, auf eine Rückzahlung ihrer Kursgebühren zu verzichten. Aus Solidarität würden sie es gerne tun, wenn damit gewährleistet ist, dass die Übungsleiter und Dozenten weiter ihr Gehalt bekommen.

Bei der VHS hat man sich riesig über den Vorschlag und das Zeichen der Solidarität gefreut, denn tatsächlich gehen die rund 350 Dozenten derzeit leer aus. Nun seien nicht alle gleichermaßen auf die Honorare angewiesen, weil sie neben ihrer Tätigkeit bei der VHS Hauptberufen nachgehen und dort über Einkommen verfügen, sagt ein Rathaussprecher auf Anfrage.

Einige Freiberufler unter ihnen haben Corona-Hilfen vom Land oder vom Bund beantragt und bekommen. Dennoch werde es sicher Härten geben, und deshalb werde man der Idee der Moerser Bürger gerne folgen. Das Procedere müsse aber ein anderes sein, als das von Ursula und Peter Bongertz vorgeschlagen, weil die Rückzahlung der Kursgebühren schon erfolgt oder im Gange, beziehungsweise der Einzug der Beträge gestoppt seien, heißt es weiter.

Deshalb könne jeder eine Spende an die VHS überweisen, und zwar auf das bekannte Konto, über das auch die Gebühren abgewickelt werden. Wichtig ist die Angabe „Spende für Dozenten“ beim Verwendungszweck. Die VHS sammelt das Geld und schüttet es dann an die Kursleiter aus, die in finanzielle Not geraten sind.