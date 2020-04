Corona in Moers: So geht die Caritas mit dem Virus um

In diesen Wochen der Coronaviruskrise hat der Begriff „Homeoffice“ Hochkonjunktur. Wer eben kann, verlegt seinen Arbeitsplatz nach Hause, um direkte Kontakte so gut wie möglich zu vermeiden. Doch es gibt Jobs, die so nicht funktionieren. Susanne Rauch zum Beispiel sagt: „Wir können die ‘Tür nicht zu machen.“ Sie arbeitet bei der Caritas in Moers und kümmert sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen um rund 220 Menschen mit besonderen Problemlagen.

Das sind beispielsweise Frauen und Männer mit seelischen Behinderungen und solche, denen die Räumung droht, weil sie ihre Miete nicht bezahlen können; andere, die nicht wissen, woher sie das Geld für den Strom nehmen sollen.

Es gibt in der Krise nicht weniger Probleme

Viele kommen in die Beratungsstelle der Caritas am Ostring. Nicht zuletzt sind es Wohnungslose, weil sie dort eine Art Postfach besitzen. „Die müssen ihre Post ja weiter bekommen können“, erklärt Susanne Rauch. Auch die Beratungen laufen weiter, „die Leute haben jetzt nicht weniger Probleme als vor der Coronakrise.“

Klar, dass Susanne Rauch und ihre Kollegen alles tun, um eine Übertragung des Virus zu verhindern. Die Klienten warten jetzt draußen, es wird immer nur einer in die Beratungsstelle gelassen. „Distanz halten“ gilt auch drinnen. So steht ein Tisch vor dem Tresen der Postausgabe, damit der Abstand größer wird. Ansonsten werden häufig die Hände gewaschen – was man gegen die Ansteckungsgefahr eben so macht. Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken gab es zu Beginn der Krise zu wenig oder gar nicht, jetzt ist davon einiges wieder vorhanden, weitgehend über Spenden und „private Kanäle“ besorgt, wie Susanne Rauch es formuliert. Die Mitarbeiter nähen die Masken teilweise selbst.

Ähnlich wird es bei den so genannten „Aufsuchenden Hilfen“ praktiziert. Dabei besucht das Team seine Kunden in deren Wohnungen. „Auch das muss weiterlaufen“, sagt Susanne Rauch und ergänzt: „Sonst würden viele von ihnen total vereinsamen. Wir sind häufig die einzigen Kontakte, die einzigen, denen sie im Laufe eines Tages begegnen und die ein paar Worte mit ihnen wechseln.“ Mit einigen gehen die Caritas-Leute einkaufen – normalerweise.

Wenn sie älter sind oder eine Vorerkrankung haben und somit zur Coronavirus-Risikogruppe gehören, erledigen die Helfer das für sie. Wie bei allen anderen Menschen gibt es auch hier diejenigen, die die Corona-Regeln richtig finden, und diejenigen, die Schwierigkeiten damit haben, weil sie die Dimension der Gefahr verkennen. Bei einer Gruppe von Susanne Rauchs Kunden kann die Krise die Probleme erheblich verschärfen: bei Menschen mit seelischen Behinderungen: „Depressionen und Ängste können sich deutlich verstärken“, sagt die Expertin.

„Bilder von leeren Regalen beispielsweise machen Angst.“ Völliger Rückzug ist oft die Reaktion, manche wollen keinen persönlichen Kontakt mehr: „Wir versuchen es dann wenigstens telefonisch“, sagt Susanne Rauch. „Niemand darf verloren gehen.“

>>INFO

In der Coronakrise ist die Caritas Moers-Xanten unter anderem so zu erreichen: Bereich Gesundheit und Soziales: 02841 / 90100; Seniorenbüro und Quartiere: montags – freitags, 9 – 13 Uhr: 02841 / 8804832 und montags – donnerstags, 13 – 17 Uhr unter der Mobilnummer 0151 / 11414959.

Bereich stationäre und ambulante Altenhilfe: Seniorenzentrum St. Josef: 02842 / 929500, Caritas-Haus St. Hedwig: 02842 / 7040, Sozialstation Moers: 02841 / 8808885, Sozialstation Kamp-Lintfort: 02842 / 3181; Bereich Kinder, Jugend, Familie: 02843 / 97100. Mehr: www.caritas-moers-xanten.de.