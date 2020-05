Corona: Jugendrotkreuz Moers startet Einkaufsservice

Moers. Die Nachwuchssparte des DRK in Moers bietet nun auch ab sofort seine Hilfe bei Einkäufen und Erledigungen an. Garantierte Lieferung bis 16 Uhr.

Mit dem Jugendrotkreuz Moers (JRK) startet die nächste Gruppe einen Einkaufsservice für Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören. Unter dem Titel „Einkaufshelden“ wolle man die betroffenen Menschen in der Grafenstadt bei der Versorgung unterstützen und die Lieferdienste und Ehrenamtler entlasten, die die Einkäufe bereits übernehmen und langsam an ihre Kapazitätsgrenzen kämen, so das JRK.

Das bislang zwölfköpfige Team ist ab sofort unter 0176/84235584 oder per E-Mail an einkaufshelden@jrk-moers.de erreichbar. Die Anfragen werden dann in einer WhatsApp-Gruppe weiter an die Helfer delegiert, die sich dann auf den Weg machen und die jeweiligen Besorgungen erledigen. Die konzentrieren sich laut JRK-Leiter Heiko Hennig nicht ausschließlich auf Lebensmitteleinkäufe. „Wir sind da flexibel.“ Auch Gänge zur Reinigung oder zur Post, um Briefe zu verschicken, übernehmen man ebenfalls, so Hennig weiter.

Hilfe erhalten die Jugendlichen von Mitgliedern des Katastrophenschutzes

Täglich von 9 bis 20 Uhr sind die Helfer des JRK, die von Mitgliedern des Katastrophenschutzes unterstützt werden, telefonisch oder per E-Mail erreichbar. „Und wer bis 16 Uhr anruft, dem garantieren wir eine Lieferung noch am selben Tag.“ Bei späteren Aufträgen hänge die Lieferzeit auch von der Art der Besorgung ab.

Neben dem Angebot des JRK gibt es mehrere Gruppen in Moers, die Senioren oder anderen Personen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, bei Einkäufen und Erledigungen helfen. Die Vermittlung zwischen Hilfsangeboten und Bedürftigen übernimmt die Freiwilligenzentrale Moers.

Weitere Informationen zum Angebot des JRK gibt es unter www.jrk-moers.de/angebote/einkaufshelden