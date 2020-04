Corona-Lockerungen: Politiker haben Erwartungen an Berlin

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Am Mittwochnachmittag blicken auch die Politiker und Verwaltungschefs am Niederrhein nach Berlin. Sie verbinden mit dem Gespräch eine Hoffnung.

In der Coronakrise tagt am Mittwoch in Berlin das Kabinett, dann sprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten miteinander. Die Ergebnisse haben auch Auswirkungen auf die Menschen am Niederrhein. Was sind die Erwartungen von heimischen Politikern?

Der SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim hofft auf eine „einstimmige Positionierung“ von Bund und Ländern bei möglichen Lockerungen. Yetim weiter: „Darüber hinaus geht es darum, wie man langsam zu einer Normalität kommen kann, ohne dass die Menschen gefährdet werden.“ Nach Yetims Auffassung sollten zum Beispiel Buchhandlungen und andere kleine Dienstleister mit wenig Publikumsverkehr wieder öffnen dürfen. Schulen und Kitas jetzt wieder zu öffnen, hält er für verfrüht.

René Schneider, SPD-Landtagsabgeordneter aus Kamp-Lintfort: „Ich erhoffe mir, was sich sicher alle wünschen – einen Schritt in die Normalität, zumindest in eine neue Normalität mit Corona. Wir brauchen alle eine Perspektive. Aus Kamp-Lintforter Sicht hoffe ich ganz besonders, dass wir wie geplant am 20. April die Landesgartenschau für Besucher öffnen können, natürlich mit den nötigen Auflagen. Meiner Einschätzung nach werden wir solche Gelände wie die Landesgartenschau mit ihren 40 Hektar Grün gerade in diesem Sommer besonders brauchen. Weil wir wohl erstmals die Situation im Lande haben werden, dass die meisten Menschen im Sommer zuhause bleiben werden. Dabei geht es mir nicht um die wirtschaftlichen Defizite, sondern darum, dass die Menschen solche Orte brauchen werden. Eine Öffnung der Schulen am Montag und vor allem Abiturprüfungen kann ich mir im Moment nur schwer vorstellen. Ich bin kein Virologe, aber wenn ich ein Schulzentrum mit 1000 Schülern wie in Kamp-Lintfort sehe, halte ich die Umsetzung mit allen einzuhaltenden Regeln im Moment für schwierig. Vor allem, wenn die Schulen dann ab morgen bis zum Montag die nötigen Voraussetzungen schaffen müssen.“

Er gehe davon aus, dass es Lockerungen geben wird, sagt der Neukirchen-Vluyner Bürgermeister Harald Lenßen zu den Gesprächen, die am frühen Nachmittag geplant sind. Dabei blickt er auch auf Entscheidungen, die „in Richtung Beschulung“ gehen. Man sei mit dem Hochbauamt der Stadtverwaltung und mit den Schulleitungen mit Blick auf Hygienevorgaben an den Schulen im Gespräch. „Offen ist, was passiert“, sagt Lenßen. Klar ist aber: „Es wird eine große organisatorische Herausforderung für die Schulen.“ Und der Handel? Wie es heißt, sollen zunächst kleinere Läden wieder öffnen dürfen. Kleineren Geschäften sollte unter Wahrung der Vorgaben und Hygienevorschriften die Möglichkeit gegeben werden, sukzessive zu öffnen. Das befürwortet Lenßen. Er sei aber ganz beim RKI, in langsamen Schritten vorzugehen. Die vergangenen zwei Wochen hätten gezeigt, dass die Menschen in der Region diszipliniert sind. Lenßen: „Ich hoffe, dass es eine Einvernehmlichkeit gibt, die in den Kommunen auch umsetzbar ist.“ (alf/gag/sovo)