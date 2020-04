Corona: Nur Klopapier gehört in Kamp-Lintforter Toiletten

Kamp-Lintfort. Nadine Adams arbeitet in der Kläranlage Kamp-Lintfort und sagt: Kein anderes Material als Klopapier in die Toilette werfen, denn das hat Folgen.

Noch hat Abwassermeisterin Nadine Adams den Humor in der Krise nicht verloren. Aber wie manche ihrer Berufskollegen fürchtet auch die Lineg-Mitarbeiterin in diesen Tagen, dass einige Unwissende nach erfolgloser Jagd auf Klopapier im Supermarkt auf Alternativen zurückgreifen, die das System der Kläranlage Kamp-Lintfort vor Probleme stellt. Noch sei das nicht akut, „aber die Befürchtung ist da“, sagt Adams.

Was viele nicht wissen: Auch die Berufe rund um die Wasserwirtschaft sind in Corona-Zeiten sogenannte systemrelevante Berufe. Abwasserreinigung ist eine der Hauptaufgaben der Lineg – und eine gesetzliche Aufgabe der Daseinsvorsorge. „Es ist wichtig, dass alles problemlos weiterläuft“, erläutert Lineg-Pressesprecherin Elke Wimmer.

Das hat in den letzten beiden Wochen auch Konsequenzen für die Arbeit auf der Kläranlage in Kamp-Lintfort gehabt. So bleibt das sonst während der Betriebszeiten stets geöffnete Tor zur Moerser Straße etwa geschlossen, Zulieferer und andere Kunden müssen sich erst über eine Sprechanlage anmelden. Unbefugte dürfen die Räume der Anlage nicht mehr betreten, einmal täglich werden die Räume desinfiziert. Und, wie in vielen anderen Firmen und Betrieben auch, wird Büroarbeit, wenn möglich, ins Homeoffice verlegt.

In Zeiten von Corona wird das Problem verschärft

Auch Nadine Adams erledigt einiges von zuhause aus. Das ist, seitdem die Familie nach der Schließung der Schulen auch die siebenjährige Tochter zuhause betreuen muss, nicht einfacher geworden. Immerhin: Ihr Arbeitgeber erlaube es ihr, sehr flexibel zu arbeiten, sagt Adams. So könne sie neben dem Homeoffice auch mal „sehr früh anfangen“ oder aber eine Spätschicht einlegen.

Seit 1993 arbeitet die 43-Jährige für die Lineg. 2001 machte sie ihren Meister – und war damit am linken Niederrhein eine der ersten Frauen in ihrem Beruf. „Es ist ein schöner Beruf, ich würde nichts anderes machen wollen“, sagt Adams. Wie sie ausgerechnet auf diesen Beruf gekommen ist? „Wir haben mal mit der Schule die Kläranlage in Moers-Gerdt besichtigt. Ich wusste schon früh, dass ich ,irgendwas mit Umwelt’ machen wollte.“

Seit 2019 ist sie die Chefin der Kläranlage Kamp-Lintfort, um die sie sich rund um die Uhr mit fünf Mitarbeitern kümmert. Zusammen sorgt das Team dafür, dass die Abwässer der Stadt gereinigt und aufbereitet werden. .

Dass in der Rechenanlage des Klärwerks immer wieder Dinge hängen bleiben, die entsorgt werden müssen, ist nicht neu, könnte sich aber verschärfen, wenn Menschen nun verstärkt statt Klopapier Feuchttücher, Küchenpapier oder Taschentücher als Alternative zum weißen Gold verwenden: „Feuchttücher lösen sich nicht auf, auch Papiertaschentücher oder Küchenrollen sind aus einem extra reißfesten Material“, stellt Adams klar.

Kamp-Lintforter Anlage hält strenge Werte ein

Solche Materialien bleiben dann in der Rechenanlage hängen und können in großen Mengen technische Probleme verursachen. Diese auch „Zöpfe“ genannten Rückstände werden gepresst und fachgerecht entsorgt. Je mehr Rückstände anfallen, desto teurer wird es.

„Wir müssen wirklich viele Parameter im Auge behalten“, sagt Nadine Adams: Abwasser reinigen, die strengen Laborwerte einhalten, die Mechanik warten – und dabei gilt es, immer das Budget im Auge behalten.

Hinter dem Nachklärbecken, auf dem an diesem sonnigen Morgen die Enten schwimmen, fließt das gereinigte Wasser zurück in die Goorley. Der Ablauf wird vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) unangemeldet beprobt. „Wenn etwas nicht stimmt, gibt’s Strafen“, sagt Nadine Adams. Aber das ist ihr bislang noch nie passiert