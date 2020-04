Corona: Online-Unterricht für Musikschüler in Wesel

Wesel. Online können nun Schüler und Lehrer der Kunst- und Musikschule in Wesel videochatten und miteinander in Kontakt treten, um zu lernen.

Auch in der Musik- und Kunstschule Wesel wird derzeit daran gearbeitet, den neuen Herausforderungen, die Corona mit sich bringt, konstruktiv zu begegnen. Derzeit ist die Schule geschlossen, es darf kein Präsenzunterricht stattfinden.

Bereits vor den Osterferien wurden aber die Schüler und deren Eltern über die Möglichkeiten zum Online Unterricht informiert. Weit über die Hälfte der Eltern haben bereits reagiert und wollen an dieser vorübergehenden Form von Unterricht teilnehmen.

Jetzt beginnt der digitale Unterricht

Über ein gesichertes Tool können nun Schüler und Lehrer videochatten und miteinander in Kontakt treten, Tutorials können ausgetauscht und 1:1 Unterricht abgehalten werden. Bereits in den Osterferien und in der ersten Woche danach wurden die technischen Voraussetzungen zusammen mit den Schülern gecheckt und mögliche Unterrichts-Settings ausprobiert, so dass nun für alle, die sich einverstanden erklärt haben, der Online-Unterricht offiziell beginnt.

Für das ansonsten so geschätzte ist der Online-Unterricht allerdings nicht geeignet. Da es in der Musik- und Kunstschule sehr viele verschiedene Angebote gibt – vom Einzelunterricht bis zum Orchester, von Tanz und Kunst bis hin zu Gruppenunterricht in den allgemeinbildenden Schulen, ist es nicht möglich, jede Unterrichtsform online abzudecken. Dennoch kann ein Großteil der Schüler dank verschiedenster kreativer Ansätze seitens des Kollegiums „versorgt“ werden.

Vorbereitungen für Präsenzunterricht

Unabhängig vom Online-Angebot werden derzeit in der Musik- und Kunstschule Vorbereitungen (zum Beispiel Plastik-/Plexiglastrennwände) für den Präsenzunterricht getroffen, damit dieser – sobald erlaubt – unter den besonderen hygienischen Voraussetzungen schnell wiederaufgenommen werden kann, teil die und Musik- und Kunstschule mit.