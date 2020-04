Am Niederrhein. Die Familienminister arbeiten an einem Fahrplan für Kita-Öffnungen. Kitas in Moers warten auf Signale aus der Politik - und bereiten Tag X vor.

In der Coronakrise spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag mit den Ministerpräsidenten über die Kindertagesstätten (Kita). Auf die Ergebnisse sind auch viele Eltern und Kita-Teams in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn überaus gespannt.

Während die Wirtschaft schon seit Tagen auf dem Weg zurück in eine Normalität ist und immer mehr Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen können, gibt es für Kindertagesstätten bisher keine neuen Regelungen. Was Eltern und Kita-Teams gleichermaßen bewegt: Wird es bald auch für die Kleinsten der Gesellschaft Lockerungen geben? Wie sehen die aus? Wie sind die Kitas auf die Rückkehr der Kinder vorbereitet?

Zumindest auf die letzte Frage weiß Jochen Gottke eine Antwort. Der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreis Wesel sagt mit Blick auf die kreisweit 23 Awo-Kitas: „Wir haben in unseren Einrichtungen alles nachgerüstet, was notwendig ist. Es gibt Community-Masken und auch Desinfektionsmittel ist kein Problem.“ In 17 Awo-Kitas im Kreis Wesel laufen seit Beginn der Coronakrise Notgruppen.

Awo: Abstand einhalten wird in Kitas schwierig

Dass möglichst bald wieder mehr Kinder in die Kitas gehen, hält Gottke für richtig. In einem Fall sieht er allerdings Probleme auf alle Beteiligten zukommen: „Wir wären selbst auf eine vollständige Öffnung vorbereitet, dann würde es aber schwierig, den gebotenen Abstand einzuhalten.“ Wie die Awo-Pläne aussehen, will Gottke noch nicht sagen, er wolle nichts vorweggreifen.

In Neukirchen-Vluyn hat Susanne Warda-Krämer in den vergangenen Tagen einen Desinfektions- und Infektionsschutzplan gemacht. Die Leiterin der evangelischen Tageseinrichtung für Kinder an der Pastoratstraße und ihr Team legen ohnehin großen Wert auf Handhygiene: „Alle zwei Stunden geht es zum Händewaschen. Künftig werden wir regelmäßig die Türklinken desinfizieren und die Türen nach Möglichkeit offen halten.“

Sieben bis acht Kinder sind seit Beginn der Corona-Maßnahmen in zwei Gruppen in der Notbetreuung. Auch weil die Regelungen, wer seine Kinder in die Gruppen geben darf, immer weiter gefasst werden, verzeichnet die Kita bereits hier eine Zunahme. Regulär besuchen 69 Kinder in drei Gruppen die konfessionelle Kita, davon sind 21 Vorschulkinder.

Kitas in Moers und Umgebung warten auf Signale aus der Politik

Wie sich die Sache entwickelt, kann auch Krämer-Warda nicht sagen, sie stellt die einfache Frage: „Wie stellt sich die Politik das vor? Die Politik muss die Antworten geben.“ Vorgezeichnete Laufwege und Flatterband im Außenbereich, wie etwa aus Beamtenkreisen gefordert, hält sie für schlicht „nicht machbar“. Ein bisschen mehr Austausch mit der Basis fände sie dagegen sehr gut, denn: „Die Kindertagesstätten sind so unterschiedlich.“

In Moers besuchen zurzeit fünf Kinder die Notbetreuung der Awo-Kindertagesstätte Eichendorffstraße. Auch hier wird streng auf Hygiene geachtet, Händewaschen ist ebenso angesagt wie ein angemessener Abstand beim Essen. Doch nicht nur das: Mund- und Nasenschutz haben die Mitarbeiterinnen zum Teil selbst genäht.

Einen Regelbetrieb mit 20 Kindern pro Gruppe wie vor der Coronakrise kann sich die stellvertretende Leiterin Sandra Smolinski nur schwer vorstellen: „So wird sich der Mindestabstand nicht einhalten lassen.“ Diese und andere Fragen, wie es denn weitergehen soll in den Kitas, bewegen viele zurzeit intensiv.

Kitas versuchen Kontakt zu Kindern und Eltern zu halten

Dazu zählt auch Susanne Hausmann vom Familienzentrum St. Josef in Kamp-Lintfort. In allen fünf katholischen Kitas in Kamp-Lintfort gibt es Notbetreuungen. Zwischen drei und zehn Kinder gehen dorthin, und auch hier werden es mehr. Ab kommenden Montag sind in einer der Kitas gleich 17 Kinder zur Notbetreuung angemeldet. Ist das schon ein Vorgeschmack auf das, was nach möglichen Lockerungen bald auf Kitas zukommen könnte?

Susanne Hausmann und die Kita-Teams arbeiten jedenfalls in alle möglichen Richtungen, um zu leisten, was in Corona-Zeiten zu leisten ist: „Wir haben mittlerweile die E-Mail-Adressen von allen Eltern und bleiben mit ihnen in Kontakt. Die Eltern sind bemüht, die Bedarfe in der Familie zu klären.“ Für die Kinder gibt es per Mail eine Kinderpost mit Geschichten.

Kitas in Moers und Umgebung: Vorbereitungen auf Tag X laufen

Auf der anderen Seite gibt es für den Tag x intensive Vorbereitungen – wann auch immer er kommen mag. Susanne Hausmann: „Wie ermitteln, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir zur Verfügung hätten und wie viele Betreuungssettings wir damit gewährleisten könnten. Eine heikle Frage wird sein , welche der über 60-Jährigen wir fragen, ob sie zum Dienst kommen können.“

Der Abstand wird, auch das ist für Susanne Hausmann sicher, ein großes Problem werden, wenn wieder mehr Kinder in die Kitas kommen. Geregelt ist aber bereits, dass die Eltern ihre Kinder draußen abgeben müssen, die Kitas mithin nicht betreten können. Erst einmal aber gilt: „Wir alle warten sehr gespannt darauf, was am Donnerstag besprochen wird.“