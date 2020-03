Corona: Stadt Kamp-Lintfort verschiebt Laga-Eröffnung

Kamp-Lintfort. Nächster Termin ist der 15. Mai. Allerdings unter Vorbehalt. Eine Verschiebung der Landesgartenschau ins nächste Jahr ist noch nicht vom Tisch.

Lange hat die Stadt diese Entscheidung offengehalten. Doch aufgrund der aktuellen Entwicklung in Sachen Corona können auch die offiziellen Laga-Termine nicht mehr eingehalten werden. Das kündigt Bürgermeister Christoph Landscheidt jetzt an. Demnach wird die Eröffnungsveranstaltung der Landesgartenschau nicht wie geplant am 17. April, sondern am Freitag, 15. Mai, stattfinden. Unabhängig davon wird das Gelände ab dem 20. April für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein, sofern die Erlasslage es dann zulässt.

.„Für uns als Stadt und als Landesgartenschau GmbH steht selbstverständlich die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher und aller Mitwirkenden an oberster Stelle. Deshalb haben wir einvernehmlich mit dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege (LAGL) und dem Aufsichtsrat der Laga GmbH beschlossen, die Eröffnungsfeier der Landesgartenschau zunächst um einen Monat zu verschieben“, erklärt Landscheidt, der Aufsichtsratsvorsitzende der Durchführungsgesellschaft ist.

Die Öffnung des Laga-Geländes für Publikum ab Montag, 20. April, soll beibehalten werden, selbstverständlich unter Vorbehalt. Denn nur dann, wenn der aktuelle Erlass vom 17. März durch einen positiveren Verlauf der Pandemie befristet bleiben könne, so Landscheidt weiter, werde man daran festhalten können.

„Es ist also geplant, sich zum 19. April noch einmal zu verständigen, wie die dann herrschende Allgemeinsituation zu bewerten ist.“ Auch dann werde man sich wieder mit allen Beteiligten abstimmen, so der Bürgermeister.

„Sollte sich dann abzeichnen, dass die Laga auch Ende April / Mitte Mai nicht öffnen dürfte, werden weitere Varianten in Betracht gezogen“, sagt Landscheidt. „Die könnten heißen, eine Öffnung unter Auflagen zu einem späteren Zeitpunkt oder – auch wenn dies mit sehr vielen Umständen verbunden wäre – eine Verschiebung ins Jahr 2021. Das können wir Stand heute leider nicht ausschließen“, stellt Landscheidt fest.