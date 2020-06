Corona-Krise: Stadt Moers rechnet mit Millionenverlusten

Die Stadt warnt wegen der Corona-Krise vor heftigen Verwerfungen im Moerser Haushalt. Noch wird es dauern, bis sämtliche Bereiche auf finanzielle Verluste ausgeleuchtet werden können, doch die Verwaltung macht sich keine Illusionen. Unerheblich, wie hoch die finanziellen Verluste am Ende tatsächlich aussehen, bereits jetzt sei klar, „dass das keine Kommune mehr allein stemmen kann“, zitiert Stadtsprecher Klaus Janczyk Kämmerer Wolfgang Thoenes.

Wie beinahe sämtliche Kommunen in der Bundesrepublik stundet die Stadt in der derzeitigen Situation Steuerzahlungen und Kitagebühren. 120 Anträge zur Stundung der Gewerbesteuer bearbeite man zum Beispiel derzeit, sagt Janczyk. „Von kleinere Beträgen bis zu mehreren Millionen Euro“ sei alles dabei. Wieviel von der gestundeten Steuer noch nachträglich gezahlt wird, werde erst der Jahresabschluss zeigen, doch niemand geht davon aus, dass diese Beträge die bisherigen Ausfälle in irgendeiner Weise kompensieren könnten.

Zwischen 21 und 43 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen könnten in diesem Jahr verloren sein

Einer Rechnung des ehemaligen Kämmerers der Stadt Bochum, Manfred Busch, zufolge, könnten den Kommunen in diesem Jahr zwischen 21 und 43 Prozent allein der Gewerbesteuereinnahmen verloren gehen. Bei 50 Millionen Euro, mit denen man gerechnet habe, werde es die Stadt „heftig treffen“, sagt Klaus Janczyk. Bei dieser Dimension werde man durch Einsparmaßnahmen allein nichts mehr ausrichten können.

Damit sendet die Stadt ein Signal ans Land. Zumindest hoffe man, so Janczyk weiter, dass NRW nun nicht die Zahlungen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer kürze. Jedes Jahr zahlt Düsseldorf diese Steuereinnahmen teilweise an die Kommunen zurück und beruft sich dabei auf die Zahlen aus dem jeweiligen Vorjahr. Von den Einkommen- und Umsatzsteuerleistungen der Moerser Bürger in diesem Jahr hängt also ab, wie viel die Stadt im kommenden Jahr vom Land erstattet bekommt.

Gute Nachrichten kommen unterdessen aus Düsseldorf: Die Bezirksregierung hat den Haushalt 2020 genehmigt. „Auch wenn wir momentan als Kommune durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen erwarten müssen, ist mit der Genehmigung eine Planungssicherheit und Handlungsfähigkeit für die kommenden Monate gegeben“, sagt Bürgermeister Christoph Fleischhauer. „Es wäre fatal, wenn diese Auswirkungen die jahrelangen Konsolidierungsbemühungen der Stärkungspaktteilnehmer konterkarieren würden. Daher werden auf Landesebene bereits Überlegungen angestellt, um die Effekte der Pandemie auf die kommunalen Haushalte abzumildern und einzuhegen“, so Fleischhauer weiter.

>>> Stadt muss 2021 ausgeglichenen Haushalt aus eigener Kraft erreichen

Grundsätzlich attestiert die Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher der Stadt Moers eine konsequente Umsetzung der Sparmaßnahmen. „Der Verwaltung ist bewusst, dass wir die Maßnahmen weiterhin konsequent durchführen und im kommenden Jahr voraussichtlich ergänzen müssen, um den Haushaltsausgleich ohne die wegfallende Hilfe zu erreichen“, sagt Kämmerer Wolfgang Thoenes.

Die Stadt hat im Rahmen des Stärkungspaktes 2 in den vergangenen Jahren Landeshilfen in Höhe von insgesamt 66,6 Millionen Euro erhalten und musste Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung und Einnahmenerhöhung umsetzen. Im kommenden Jahr müsste die Stadt aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen.