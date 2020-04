Corona und Mundschutz: Kamp-Lintforter halten sich bedeckt

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforter starten pflichtbewusst in den ersten Tag der Maskenpflicht. Obwohl es flott nach Verlassen der Geschäfte heißt: Lieber oben ohne.

Es scheint sich rumgesprochen zu haben, das mit der Maskenpflicht. Am Montagvormittag sind sehr wenige „Ausreißer“ im EK 3 ohne Mundschutz unterwegs. Noch hält sie niemand an oder auf: Der Sicherheitsdienst ist für 12 Uhr angekündigt. Auch die Mitarbeiter des Ordnungsamts wollen erst später nach dem Rechten schauen, erklärt die Haustechnikerin des EK 3. Die ist gerade verzweifelt damit beschäftigt, an den automatischen Türen, die alle Nase lang auf und zu gehen, die Schilder anzubringen: Zutritt nur mit Mundschutz.

Lara Ansteeg steht bei Takko im Eingang und passt auf: Jeder Kunde, der hinein geht, muss einen der

Auch beim Bäcker geht nichts oben ohne: Verkäuferin Christine findet es nur ein bisschen warm darunter. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Sicherheitsanstecker mit nehmen. Wenn die 15 Stück aus dem Topf weg sind, wäre Warten angesagt. Diskussionen oder missmutige Bemerkungen habe sie noch nicht erlebt, sagt die Mitarbeiterin, auch wenn sie das mit den Masken schon ein bisschen „befremdlich“ findet.

Das finden die beiden Ehepaare, die draußen vor der Tür ein Schwätzchen halten – auf Abstand – nicht: „Das ist, als ob es normal wäre“, sagt Petra Peter. Sie ist schon seit letzter Woche mit dem Mund-Nase-Schutz unterwegs. Im Gegensatz zu ihrem Mann hat sie den Stoff ihres selbstgenähten Modells auch während des Gesprächs noch übers Gesicht gezogen. Die Freundin pflichtet bei: „Alles, was zu Bekämpfung beiträgt, sollte getan werden.“ Horst Peter ergänzt: „Das ist eigentlich zu spät und hätte schon vor ein paar Wochen eingeführt werden sollen“, ist seine Meinung.

Wolfgang Koch ist einer, der es wie die meisten handhaben: Direkt vor der Tür des Einkaufszentrums wird die Maske abgenommen. Aber auch er ergibt sich in das Schicksal: „Wir machen das, weil es sein muss.“



Er hält auch nicht so viel von großen Lockerungen, mehr von der Kanzlerin und ihren Mahnungen zur Vorsicht: „Was Frau Merkel sagt, ist in Ordnung.“

Ähnlich entspannte und geduldige Kamp-Lintforter erlebt auch Verkäuferin Christine Gumz in der benachbarten Büsch-Bäckerei: „Die meisten haben die Maske auf. Wenn nicht und ich ermahne sie, sagen sie: ,Oh, im Auto vergessen’ und kommen mit wieder zurück.“ Das muss sich halt noch einspielen. Christine Gumz hat sich auch dran gewöhnt. „Ich kriege gut Luft“, lobt sie ihr Modell, „aber es ist ziemlich warm darunter.“

Julia Handke wartet derweil vor der Tür der Bäckerei. Zutritt jeweils nur für eine Person. Sie trägt ein gemustertes Modell, das sie selbst genäht hat. Die ganze Familie habe sie mit solchen Masken versorgt, sagt sie. Die Anleitung dazu aus dem Internet. Muss wohl sein, das Ding, aber so richtig wohl fühlt sie sich nicht: „Das ist irgendwie ungewohnt. Und aus irgendeinem Grund schämt man sich auch, das Gesicht zu verdecken“, findet sie. Und damit ist sie nicht allein. Viele Kamp-Lintforter greifen sich nach dem Verlassen eines Geschäfts sofort hinter die Ohren, um das „komische Ding“ wieder los zu werden.

Bußgelder oder nicht?

Derweil steht ein älterer Herr vor dem Einkaufszentrum und erklärt allen Ernstes den Passanten, dass man ohne Mundschutz überall hindürfe. Das habe er in der Zeitung gelesen. Von welchem Datum auch immer. Er will glücklicherweise nicht ins EK 3. Sonst wäre er ein Fall für Ordnungsamt oder Security.

Richtig klar sind die Vorgaben nicht, was zu tun ist, wenn jemand den Aufstand probt. „Ich bin kein Freund von schnellen Bußgeldern“, sagt Bürgermeister Landscheidt. Er wünscht sich eine einheitliche Linie für den gesamten Kreis, womöglich auch beim gesamten Städte- und Gemeindebund. „Vielleicht sollten wir aber auch erstmal beobachten.“ Er selbst sehe eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern und keinen Handlungsdruck von einem auf den anderen Tag. Auch sein Ordnungsdezernent Martin Notthoff gibt bei Maskenpflicht-Verstößen erstmal die Devise aus: „Ermahnen. Wir müssen das überwachen, auch wenn darüber heftig gestritten wird.“