Coronavirus: Abstrichzentren nahmen 125 Proben am ersten Tag

Das Corona-Abstrichzentrum an der Trabrennbahn Dinslaken ist wieder in Betrieb.

Dinslaken/Moers. Die Coronavirus-Zentren des Kreises Wesel in Dinslaken und Moers haben ihre Arbeit wieder aufgenommen. So lief der erste Tag, so geht es weiter.

Die beiden Corona-Abstrichzentren in Moers und Dinslaken haben am Montag ihren Betrieb wieder aufgenommen. In Dinslaken wurden zwischen 9 bis 12 Uhr 75 Abstriche vorgenommen, in Moers wurden zwischen 10 und 16 Uhr 50 Abstriche genommen - der Betrieb läuft dort täglich bis 20 Uhr. „Der Andrang hielt sich, anders als aufgrund der Pause in der letzten Woche erwartet, in Grenzen,“ bilanziert der Kreis Wesel.

Deswegen waren die Zentren geschlossen

Weil aufgrund mangelnder Kapazitäten in den Laboren nicht sichergestellt werden konnte, dass die in den Zentren genommenen Abstriche auch analysiert werden konnten, hat der Kreis Wesel den Betrieb der Abstrichzentren in der vergangenen Woche kurzfristig eingestellt.

So geht es weiter

Inzwischen seien alle niedergelassenen Ärzte im Kreis Wesel darüber informiert worden, dass sie auf der Basis von Musterüberweisungen Patienten mit Symptomen an die beiden Abstrichzentren überweisen können. Der Betrieb der beiden stationären Zentren werde nun laufend fortgesetzt und wahrscheinlich in der kommenden Woche auch wieder durch ein mobiles Abstrichzentrum für den ländlichen Raum ergänzt, so die Kreisverwaltung. .

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen werden den überweisenden Hausärzten übersandt und können dort abgefragt werden. Positive Testergebnisse werden unmittelbar auch dem Fachdienst Gesundheitswesen übermittelt. Dieser nimmt dann Kontakt zu den positiv Getesteten auf.