Coronavirus im Kreis Wesel: Chronik vom 15. bis 17. April

Kreis Wesel. Das Coronavirus bestimmt das alltägliche Leben auch im Kreis Wesel. In diesem Artikel können Sie die Entwicklung vom 15. bis 17 April nachlesen.

Derzeit gibt es 426 bestätige Coronavirus-Fälle (Stand Freitag, 12.50 Uhr) im Kreis Wesel. 14 Menschen sind gestorben Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden.

im Kreis Wesel. 14 Menschen sind gestorben Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden. In unserem E-Mail-Newsletter liefern wir ein bis zweimal tägliche eine Übersicht über Nachrichten aus der Region, aus NRW und aus Deutschland. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.

Über die Entwicklung berichten wir auch in unserem kostenlosen Newsletter für Dinslaken, Moers, Rheinberg und Wesel.

Welche Kommunen im Kreis besonders vom Virus betroffen sind, zeigt diese Karte.

Wie sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, zeigt unsere interaktive Karte.

Immer mehr Infizierte aus dem Kreis Wesel gelten wieder als gesund – die Coronavirus-Fallzahlen steigen aber weiterhin täglich. Bisher hat es 14 Todesopfer gegeben. Wir halten Sie auf dem Laufenden: Gibt es neue Fälle? Wie reagieren Behörden? Was bedeutet das für das öffentliche Leben? In diesem Newsblog informieren wir Sie zur aktuellen Entwicklung in Wesel, Dinslaken, Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und dem Umland.

In diesem Artikel haben wir unsere Berichterstattung der vergangenen Tage archiviert. Hier lesen Sie die aktuellen Nachrichten aus der Moers und Umland,Dinslaken, Voerde und Hünxe, Wesel, Hamminkeln und Schermbeck sowie Rheinberg und Umland.

.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 17. April

19.30 Uhr: „Es wird kein Start mit allen Geschäften“ in der Neutor-Galerie in Dinslaken: Lokale mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern bleiben zu, so Centermanager Tobias Aghte. Auch weitere Geschäfte sind betroffen.

18.30 Uhr: Unternehmer und Firmeninhaber aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn haben in der Coronakrise ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der Soforthilfe von Bund und Land gemacht. Nachdem das Antragsverfahren wegen der Betrugsfälle durch Fake-Internetseiten vorübergehend gestoppt worden war, können neue Anträge nun wieder gestellt werden.

17.35 Uhr: Das temporäre Autokino, das ab kommenden Mittwoch bis einschließlich Sonntag an der Rheinpromenade besucht werden kann, ist schon jetzt ein voller Erfolg. Innerhalb einer Stunde, berichtet Wesel-Marketing-Geschäftsführer Thomas Brocker, war bereits mehr als die Hälfte der Tickets ausverkauft.

15.45 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus darf die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort erst am 5. Mai eröffnen. Gucken darf man aber schon ab Montag 20. April. Unter Auflagen.

14.20 Uhr: Aufgrund der Corona-Krise sind alle Großveranstaltungen bis mindestens Ende August deutschlandweit untersagt. Auf diese Regelung hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel geeinigt und dabei aber den Ländern die Entscheidung überlassen, was als Großveranstaltung gilt. Dass diese Einordnung seitens des Landes NRW noch nicht erfolgt ist, verunsichert Veranstalter wie die Freilicht AG, die das Fantastival organisiert.Doch auch die Stadt Dinslaken fordert nun eine „schnelle Rechtssicherheit“.

13 Uhr: Aktuell gibt es im Kreis Wesel 426 bestätigte Fälle mit dem Coronavirus (am Donnerstag waren es 418). 272 Personen darunter gelten als genesen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises am Freitagmittag hervor. 14 Personen sind an den Folgen des Coronavirus’ gestorben.

11.20 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) will am heutigen Freitag erklären, welche Berufsgruppen für die erweiterte Notfallbetreuung in Frage kommen. Die Liste, die ab 23. April zunächst bis zum 3. Mai gilt, liegt dieser Redaktion vor. Hier steht, welche Mitarbeiter und Berufstätigen ein Recht auf Notfallbetreuung in den Kitas erhalten.

10.35 Uhr: Die ersten Eckpfeiler für die Wiedereröffnung der Schulen in NRW stehen fest: Ab Donnerstag, 23. April, öffnen weiterführende Schulen sowie Berufskollegs schrittweise; aber nur für Schüler, die in Kürze geprüft werden. Die Grundschulen öffnen erst ab dem 4. Mai, und auch zunächst nur für die 4. Klassen. Trotz dieser Informationen haben die Schulleiter in Dinslaken, Voerde und Hünxe noch viele offene Fragen, wie sie ab Donnerstag unterrichten können.

9.50 Uhr: In diesen Zeiten, die von Einschränkungen und Kontaktverboten geprägt sind, ist es vor allem wichtig, fit und gesund zu bleiben, um das Immunsystem zu stärken. Mit einem Angebot möchte die Lehrerin Barbara Ehrig vom Grafschafter Gymnasium in Moers die Fitness ihrer Schüler fördern. Dafür stellt sie nicht nur Übungen in Textform bereit, sondern zeigt den Kindern selber wie es richtig geht: mit selbsterstellten Fitnessvideos.

8.10 Uhr: Aufatmen bei vielen Einzelhändlern: Ab kommenden Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sowie – unabhängig von der Größe – Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen unter Auflagen wieder ihre Türen öffnen. Das gleiche gilt in NRW für große Einrichtungshäuser und Babyfachmärkte. Bars und Restaurants bleiben geschlossen. Die Einhaltung des Mindestabstands sei in Gaststätten nicht umsetzbar, heißt es seitens der Politik. Ein Argument, das bei Restaurantbesitzern in Dinslaken, Voerde und Hünxe für Unverständnis sorgt.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 16. April

20 Uhr: Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hatte am Donnerstagabend wegen der Corona-Krise die Vereine zu einer Fragerunde auf Facebook eingeladen. Es ging um die möglichen Szenarien für den weiteren Saisonverlauf.

19 Uhr: Am kommenden Donnerstag soll der Schulbetrieb in Moerser Schulen wieder aufgenommen werden – immer noch sind viele Fragen zu klären.

17.40 Uhr: Es wird ein ruhiger Sommer im Kreis Wesel: Keine Großveranstaltungen bis Ende August - das trifft alle, die gern feiern und alle, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten.

17 Uhr: Rund vier Wochen waren die meisten Geschäfte in der Moerser Innenstadt wegen der Coronakrise geschlossen. Am kommenden Montag dürfen auch in Moers die meisten Geschäfte wieder öffnen. Im Mittelpunkt stehen wichtige Maßnahmen.

16.10 Uhr: Der Krisenstab im Kreis Wesel beschäftigt sich mit den Schulöffnungen: Im Nachgang zu den Beschlüssen der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hat das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) NRW am späten Mittwochabend erste Informationen gegeben. Für Donnerstag wurden weitere Hinweise vom Ministerium angekündigt, heißt es in einer Mitteilung des Kreises am Nachmittag.

Ab Donnerstag, 23. April sollen Schulen ausschließlich nur für die Schülerinnen und Schüler geöffnet werden, die in diesem Schuljahr noch Prüfungen zu absolvieren haben, weil sie Schulabschlüsse anstreben. „Hierzu erhoffen sich die Lehrerkollegien, die bereits am Montag, 20. April, die Arbeit wiederaufnehmen sollen, noch entsprechende Vorgaben“, schreibt der Kreis. „Alle weiteren Informationen und Planungen zur Schulöffnung für weitere Schülergruppen am 4. Mai werden erst nach der Kultusministerkonferenz am 30. April erwartet.“

Der Kreis Wesel ist Schulträger für die Berufskollegs und Förderschulen im Kreis Wesel, sowie für die dazugehörige Schülerbeförderung zuständig, heißt es. Bereits in der vergangenen Woche sei eine Arbeitsgruppe „Schulöffnungen“ eingerichtet worden, die dem Krisenstab zuarbeite. Dabei ginge es unter anderem um Themen wie Schülertransport, Hygiene, Raumbedarf und die Ermittlung der Anzahl der betroffenen Schüler. Laut Kreis Wesel besteht ein enger Austausch mit den Schulleitungen. Sobald genaue Maßnahmen abschließend geplant wurden, will der Kreis Wesel erneut informieren.

15.30 Uhr: Das Moers Festival soll trotz neuer Corona-Vorgaben stattfinden. Wegen der Corona-Krise könne es nicht in gewohnter Form durchgeführt werden, so der künstlerische Leiter Tim Isfort. Eine altbekannte Location spielt in den Plänen nun eine Rolle.

14.50 Uhr: Das Corona-bedingte Verbot von Großveranstaltungen bis einschließlich August trifft das Ruhrpott-Rodeo hart. Das Festival auf der grünen Wiese am Flugplatz Schwarze Heide lockt nicht nur alljährlich Fans aus ganz Europa: Dahinter steht der Familienbetrieb Rodeorock. In diesem Jahr muss das Festival ausfallen. Die Veranstalter richten den Blick aber nach vorne.

13.55 Uhr: Das Fantastival in Dinslaken wird 2020 nicht stattfinden können. Grund dafür ist eine Regelung, die die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend bekanntlich bekannt gegeben haben: Aufgrund der Corona-Krise sind alle Großveranstaltungen bis mindestens Ende August untersagt. Noch gibt es aber keine offizielle Absage. Warum das so ist, erklärt Lea Eickhoff, Geschäftsführerin der Freilicht AG, die das Fantastival organisiert.

12.40 Uhr: Im Kreis Wesel ist ein weiterer Mensch verstorben, der positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises am Mittwochmittag hervor. Es handelt sich um einen 73-jährigen Mann aus Moers.

Damit steigt die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 14. Aktuell gibt es laut Kreisgesundheitsamt 418 bestätigte Fälle mit dem Coronavirus (am Mittwoch waren es 410). 267 Personen darunter gelten als genesen.

11.40 Uhr: Neben den Lebensmittelläden dürfen ab kommender Woche weitere Geschäfte wieder ihre Türen öffnen. Verständigt haben sich die Bundeskanzlerin und die Länderchefs darauf, das alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie unabhängig von der Verkaufsfläche Fahrradhändler, Kfz-Händler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. Was geschieht mit den Einkaufszentren? Die NRZ hat mit dem Centermanager der Dinslakener Neutor-Galerie gesprochen.

9.55 Uhr: Offiziell öffnen die Schulen nach dem Corona-Lockdown in NRW ab dem 4. Mai. Einige Schüler starten aber schon am nächsten Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Schulstart für Schüler und Eltern.

8.10 Uhr: Mittlerweile ist es amtlich: Am 4. Mai sollen die Schulen schrittweise wieder öffnen. Wie kann der Unterrichtsbetrieb nach mehreren Wochen der Schließung unter den Bedingungen der Corona-Pandemie wieder anlaufen? Die NRZ hat bei Schulen in Moers und Neukirchen-Vluyn nachgefragt.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 15. April

19.58 Uhr: Apotheker aus Dinslaken schlagen Alarm: Im Falle einer Mundschutzpflicht könne die benötigte Menge an Masken nicht produziert werden. Dinslakener dm-Filialen warten auf Nachschub. Das sind die Details.

18.47 Uhr: Wie gehen die Kamp-Lintforter mit den neuen Regeln in der Corona-Krise um und was wird mit der Landesgartenschau? Darüber spricht Kamp-Lintforts Beigeordneter und Laga-GmbH-Geschäftsführer Martin Notthoff im NRZ-Interview.

17.49 Uhr: In Berlin diskutieren heute Bund und Länder über die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Am Nachmittag wurden erste Einigungen aus den Gesprächen bekannt, so sollen etwa die Schulen ab dem 4. Mai schrittweise wieder öffnen. Alle Details lesen Sie hier in unserem Newsblog für die bundesweiten Entwicklungen.

16.30 Uhr: Blut spenden in Zeiten von Corona? „Das ist möglich und wichtig“, sagt Thorsten Hemmers, Referent beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Niederrhein. Blutspendedienste dürfen nach Beschluss der Landesregierung ihre Arbeit fortführen: „Man hat erkannt, dass die Sterberate ohne Blutspenden stark ansteigen würde.“

15.20 Uhr: Auch im Kindergarten Stenkampshof in Schermbeck hat sich seit der Ausbreitung des Coronavirus einiges verändert. Zurzeit besuchen keine Kinder die Einrichtung. „Dies ist ein merkwürdiger Zustand. Doch man muss aus allem das Beste machen“, sagt Kindergarten-Leiterin Ines Raeber. Aber: Um mit den Kindern und Eltern weiter in Kontakt zu bleiben, haben sich die Betreuer Aufgaben überlegt.

14.45 Uhr: In der Coronakrise tagt am Mittwoch in Berlin das Kabinett, dann sprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten miteinander. Die Ergebnisse haben auch Auswirkungen auf die Menschen am Niederrhein. Was sind die Erwartungen von heimischen Politikern?

13.20 Uhr: Der 86-jähriger Mann aus Sonsbeck, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist Montagnacht im Krankenhaus verstorben. Er wohnte bis zu seiner Einlieferung ins Krankenhaus in der vergangenen Woche in der Senioreneinrichtung St. Gerebernus in Sonsbeck. Derzeit sind noch fünf weitere Bewohner und eine Pflegeperson der Hausgemeinschaften mit dem Coronavirus infiziert.

12.15 Uhr: Im Kreis Wesel sind drei weitere Menschen verstorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises am Mittwochmittag hervor. Es handelt sich um eine 76-jährige Frau aus Kamp-Lintfort, eine 83-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn und um einen 86 Jahre alten Mann aus Sonsbeck.

Damit steigt die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 13. Aktuell gibt es laut Kreisgesundheitsamt 410 bestätigte Fälle mit dem Coronavirus (am Dienstag waren es 404). 265 Personen darunter gelten als genesen.

11.10 Uhr: Dr. Thomas Voshaar ist in der Coronakrise ein gefragter Mann. Jetzt erklärt der Lungenspezialist aus dem Bethanien-Krankenhaus in Moers sogar Kindern die tückische Krankheit.

9.25 Uhr: Der Autositz wird ab dem 22. April zum Kinosessel, die Windschutzscheibe das Fenster zur Unterhaltungswelt, der Ton kommt aus dem Autoradio. Bis zum 26. April verwandelt sich der Festplatz an der Rheinpromenade in Wesel in ein Autokino.

8.15 Uhr: „Homeschooling“, also der Schulunterricht von zu Hause aus, hat laut Aussagen von Schulleitern, Schülern und Eltern in Dinslaken, Voerde und Hünxe in den drei Wochen vor den Osterferien größtenteils gut funktioniert. Dennoch warnt Hans-Ulrich Wangerin davor, die positiven Erfahrungsberichte als für alle Schüler und Eltern gültig zu sehen und sich darauf auszuruhen. „Es gibt Familien, die völlig abgehängt sind“, berichtet der Schulleiter der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken von seinen Erfahrungen.

Coronavirus im Kreis Wesel - die Ereignisse der vergangenen Tage:

Hier gibt es mehr Nachrichten aus den Kommunen im Kreis Wesel: