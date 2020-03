Coronavirus: In Kamp-Lintfort viele Veranstaltungen abgesagt

Kamp-Lintfort. Sebastian Puffpaff in der Stadthalle auf Oktober verschoben. Stadtwerke schließen Kundenzentrum. Stadtverwaltung richtet Abstandszonen ein.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Josef in Kamp-Lintfort hat ebenfalls Maßnahmen aufgrund des Coronavirus ergriffen: Ab sofort bis Ostern werden laut Pressemitteilung keine Gottesdienste in der Krankenhauskapelle gefeiert. Die Feier des Patronatsfestes am Sonntag, 22. März, wird abgesagt. Der Besinnungsnachmittag der kfd am Mittwoch, 18. März, findet nicht statt, bereits gekaufte Karten werden im Pfarrbüro zurückerstattet. Das Fastenessen der Mexikofreundschaftsgruppe am Sonntag, 29. März, wird abgesagt. Das Pfarrbüro ist ab sofort für den Kundenverkehr geschlossen, telefonisch und per mail ist aber jemand erreichbar, z. B. für Anmeldungen von Messintentionen. Die Gottesdienstbesucher bittet die Gemeinde Abstand zu halten in den Bänken und beim Kommunionempfang.

Puffpaff tritt erst im Oktober auf

Die Stadtverwaltung begegnet der Ansteckungsgefahr durch den Corona-Virus laut Pressemitteilung mit neuen Regelungen im Rathaus. Kurzfristig werden danach zum Schutz der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, der Bürgerinnen und Bürger vor einer Ansteckung deutlich sichtbare Abstandszonen in den Räumlichkeiten des Rathauses und der Außenstellen eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger werden dazu aufgefordert, nur zu absolut dringend notwendigen Terminen ins Rathaus zu kommen und alle anderen Angelegenheiten per E-Mail oder Telefon zu regeln. Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern dürfen aber unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin stattfinden. Die Stadt Moers handhabt das strenger. Und letztlich hängt es an den Veranstaltern. So wurde der Kabarettauftritt von Sebastian Puffpaff am morgigen Samstag, 14. März, in der Stadthalle kurzfristig durch den Veranstalter auf den 28. Oktober verlegt. Die Veranstaltung der Bühne 69 „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ findet – Stand Freitag – am 18. März jedoch wie geplant statt. Laut Rütters Dogs findet auch der für heute, Freitag, geplante Abend im Josef-Jeurgens-Haus mit dem Titel „Was macht einen Hund glücklich?“ ebenfalls aus. Ob Schulen schließen ist bis zum Nachmittag noch offen.

Desinfektionsmittel in der Stadthalle

Die Landesregierung hatte per Erlass die Kommunen dazu aufgefordert Veranstaltungen über 1000 Besucher abzusagen. Der Krisenstab der Verwaltung hat alle anstehenden Veranstaltungen intensiv geprüft und in Abstimmung mit den Vorgaben des Ministeriums und des Kreises Wesel eine erste Gefährdungseinschätzung getroffen. Aktuell geht die Stadt davon aus, dass die Veranstaltungen der nächsten Wochen bei Einhaltung der bekannten Vorsichts- bzw. Hygienemaßnahmen stattfinden können. Gleichzeitig appelliert die Stadt allerdings an die Verantwortung der Besucherinnen und Besucher, diese auch tatsächlich konsequent zu beachten und insbesondere bei ersten Krankheitsanzeichen zuhause zu bleiben. In der Stadthalle werden darüber hinaus weitere Hygienemaßnahmen getroffen. Dazu gehört z.B. die Zurverfügungstellung von Desinfektionsmitteln. Absage von Veranstalter Bürgerinnen und Bürger sollten sich dennoch bei den jeweiligen Veranstaltern informieren, ob die geplante Veranstaltung auch stattfindet.

Stadtwerke schließen Kundenzentrum

Die Stadtwerke Kamp-Lintfort informierten am Freitagmittag darüber, dass das Kundenzentrum in der Wilhelmstraße 1a ab Montag, 16. März, für unbestimmte Zeit geschlossen bleibt. Neben dem Schutz der Kunden vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Corona-Virus stehe dabei die Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Versorgungsgebiet im Vordergrund. Es gelte aus sicht der Stadtwerke potenzielle Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen. Einen aktuellen Infektions- oder Verdachtsfall gebe es bei den Stadtwerken Kamp-Lintfort zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Telefonisch, elektronisch und postalisch stünden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung: 0800/2842930 und info@swkl.de zur Verfügung. Ebenso könne der Kassenautomat zu den bekannten Zeiten genutzt werden. Der Bereitschaftsdienst ist in technischen Notfällen unter der bekannten Rufnummer 02842/ 96500 zu erreichen.