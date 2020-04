Coronavirus in Moers: „Blaue Briefe gibt es erstmal nicht“

Moers. Auch die Zentrale Abschlussprüfung für die Zehntklässler ist verschoben. Ein Moerser Realschulleiter mahnt Rücksicht in der besonderen Lage an.

„Worauf in der Corona-Zeit gerade keiner eingeht: Mehr Leute sind von der Zentralen Abschlussprüfung betroffen, als vom Abitur“, sagt Thomas Urner. Er ist Schulleiter der Heinrich-Pattberg Schule in Moers. Allein an seiner Realschule wollen 105 Schülerinnen und Schüler dieses Jahr ihren Zehnerabschluss absolvieren.

Urner geht derzeit von einer schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Osterferien aus. Nachdem die Prüfungen um fünf Tage auf den 12. Mai verschoben wurden, bliebe dann immerhin etwas mehr Zeit zur Vorbereitung.

Fürs erste seien die Jugendlichen mit Aufgaben versorgt. Manche davon sind zur Selbstkontrolle und andere sollen die Schüler mit dem Lehrpersonal diskutieren. Auch ältere Versionen der Zentralen Abschlussprüfung (ZAP) stehen zur Einsicht und Orientierung zur Verfügung. „Richtigen Schulunterricht kann das aber natürlich nicht ersetzen.“

Aktuell fehle es an ausreichend Online-Lehrmaterial oder einer interaktiven Schulplattform. Auch komplizierte Datenschutzregelungen für den Kontakt zwischen Lehrenden und Schülern erschweren den Unterricht außerhalb des Klassenzimmers. Zudem musste er Teile des Lehrpersonals für die besondere Lage sensibilisieren: „Jeder lebt in seiner eigenen Lebensrealität, aber wir können nicht davon ausgehen, dass jedes Kind zuhause die gleiche Ruhe zum Arbeiten oder eine stabile Internetverbindung hat.“

Auch an der Justus-von-Liebig-Schule setzt man zur Vorbereitung der ZAP auf Prüfungen aus den Vorjahren. „Diese Unterstützung von Seiten des Ministeriums gibt es schon lange und unseren potenziellen Absolventinnen und Absolventen hilft es, die Ungewissheit bezüglich der Prüfungsanforderungen zu minimieren“, erklärt die Schulleiterin der Hauptschule, Claudia Corell.

Außerdem gäbe es schon weit im Voraus intensive Übungsphasen, so dass es nicht nur auf den Endspurt ankomme. „Wir verwenden Übungsmaterialien mit Möglichkeiten zur Selbstkontrolle – eine Form des Arbeitens, die unsere Schülerschaft zielgerichtet trainiert.“

Claudia Corell sieht einen hohen Bedarf an Eigenverantwortung bei den Jugendlichen, sich auch ohne Zeit in der Schule ausreichend auf die ZAP vorzubereiten. Sie ist aber zuversichtlich: „Diese nötige Eigenverantwortung sollten wir unseren Absolventinnen und Absolventen über ihre Schullaufbahn mitgegeben haben.“ Darüber hinaus ginge es darum, den Jugendlichen Sicherheit und Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu vermitteln. „Dies ist allerdings unabhängig von Corona-Zeiten immer notwendig.“

Realschulleiter Thomas Urner plädiert noch einmal für einen rücksichtsvollen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. „Die Situation darf sich auf keinen Fall auf die Versetzung auswirken, blaue Briefe gibt es erstmal nicht. Im Zweifel heißt es sowieso immer: für den Schüler sein.“ Auch wenn die Situation gerade für alle Beteiligten nicht einfach sei: „Ich leiste es mir nicht, nicht zuversichtlich zu sein“, schließt er mit einem Lachen.