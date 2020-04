Coronavirus in Moers: Wenn jeder Schritt ein Risiko ist

Moers. Philipp Küpperbusch ist seit Wochen in Selbstquarantäne und musste nach schwerer Verletzung operiert werden. Die Vorsichtsmaßnahmen sind groß.

Der Moerser Philipp Küpperbusch ist bereits in der fünften Woche zu Hause. Schon als es die ersten Coronafälle im Kreis Heinsberg gab, hat sich der 37-jährige Geschäftsführer eines Brandschutzunternehmens in Selbstquarantäne begeben. „Mein Arzt sagte: Es gibt bisher keinen Impfstoff und keine gute Behandlung – bleib im Haus!“ Für ihn eine Notwendigkeit, denn nach einer Knochenmarktransplantation arbeitet sein Körper gegen das Immunsystem und ist anfällig für Erkrankungen.

Nach drei Wochen in der Isolation verließ Küpperbusch zum ersten Mal das Haus und fuhr mit seiner Frau auf dem Fahrrad über die Felder zwischen Moers und Neukirchen. Er kam von der Straße ab und wurde mit drei gebrochenen Rippen und einem gebrochenen Schlüsselbein ins Krankenhaus eingeliefert. „Zum Glück hatte ich einen Helm auf und meine Schutzmaske dabei.“

Drei Tage nach der Operation war Philipp Küpperbusch wieder zu Hause

Vergangene Woche Freitag wurde er am Schlüsselbein operiert und schon am Montag wieder entlassen. „Für mich ist natürlich jeder Tag im Krankenhaus potenziell gefährlich. Die Angestellten haben alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und den Kontakt auf das Nötigste reduziert, außerdem trägt das Personal Mundschutz.“

Coronakrise: Kranker Dinslakener verzweifelt am SystemSeine Frau durfte ihn nicht besuchen, dafür kam aber bei einer Visite ein Oberarzt und fragte ihn ganz erstaunt, woher er seine FFP 2 Maske habe. „Da ist der Mangel an Schutzmasken für medizinisches Personal nochmal deutlich geworden“, sagt Küpperbusch.

Jetzt muss er einen niedergelassenen Chirurgen finden, bei dem er die Behandlung weiterlaufen lassen kann, ohne sich den Viren allzu stark auszusetzen. „Ich ärgere mich am meisten über mich selbst. Ich habe mich ja selbst dem Risiko ausgesetzt und wäre am besten konsequent zu Hause geblieben.“

Abgesehen von Arztbesuchen strikte Isolation

Von jetzt an will er abgesehen von Arztbesuchen in strikter Isolation leben. Sein Home-Office ist bereits gut ausgestattet, denn auch vor Corona musste er sich und sein Immunsystem schützen. Gründliches Händewaschen und die Nutzung von Desinfektionsmitteln bedeuten für Philipp Küpperbusch keine Umstellung, sondern Alltag.

„Sobald es eine neue Grippeschutzimpfung gibt, gehe ich zum Arzt“. Dass so viele Menschen auf den wirksamen Schutz verzichten, hält er für unsozial. „Es geht beim Impfen nicht immer um einen selbst, sondern darum, sozial zu handeln und auch geschwächte Menschen vor den Gefahren zu schützen.“

Familie und Freunde helfen dem Ehepaar während der Isolation

Seine Frau durfte seit dem ersten Corona-Fall in Moers ins Home-Office umziehen, um ihren Mann nicht zu gefährden. Als Geschäftsführer macht er sich auch wirtschaftliche Sorgen. Alle Aufträge seines Unternehmens wurden bis zum 19. April und teilweise darüber hinaus storniert. Deswegen hat er für sich und seine Angestellten Kurzarbeit beantragt und stellt sich die Frage, wie lange er das stemmen kann. Doch er bleibt positiv: „Mir geht es trotzdem verhältnismäßig gut. Immerhin mache ich mir keine substanziellen Sorgen, ob ich zum Beispiel meine Wohnung verliere.“

Während Philipp Küpperbusch isoliert lebt, geht seine Frau noch selten zum Einkaufen nach draußen. Er hat schon während der Krebserkrankung, die er vor einigen Jahren besiegte, bemerkt: Personen mit Mundschutz werden oft angeschaut, als stellten sie eine Gefahr dar. Er gibt aber zu bedenken: „Wenn Menschen in der Öffentlichkeit Handschuhe oder eine Schutzmaske tragen, schützen sie häufig vor allem sich selbst oder ihre Angehörigen vor Viren anderer. Wenn das Immunsystem geschädigt ist, sind das oft reale Existenzängste.“

Unterstützung bekommt das Paar während der Selbstquarantäne von Freunden und Familie, die Mitgebrachtes vor die Haustür stellen. Einen Ratschlag für ein solidarisches Miteinander hat Philipp Küpperbusch auch und spricht aus Erfahrung: „Jeder hat Menschen im Umfeld, die jetzt Hilfe brauchen könnten. Einfach mal nett nachfragen, zum Beispiel bei den älteren Nachbarn. Nicht jeder kann die Solidaritätsmeldungen auf Facebook sehen. Und für die meisten ist es total schwierig, selbst um Hilfe zu bitten. Das muss man erstmal lernen.“