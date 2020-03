Coronavirus: Moers sagt mehrere Großveranstaltungen ab

Die Ausbreitung des Coronavirus hat immer drastischere Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Und: In Moers gibt es weitere bestätigte Fälle.

Zu den beiden bestätigten Coronavirus-Fällen vom Dienstag sind am Mittwoch zwei weitere hinzugekommen. Wie der in diesem Fall zuständige Kreis Wesel mitteilt, haben sich zwei weitere Personen mit dem Virus infiziert.

Damit gibt es in Moers vier bestätigte Corona-Fälle. Zu den beiden neuen Fällen machte der Kreis keine weiteren Angaben. Bei den beiden am Dienstag gemeldeten Fällen handelt es sich um Männer aus Moers, die zuvor unabhängig voneinander in Tirol (Österreich) waren.

Am Mittwoch hat die Stadt Moers auf den Beschluss der NRW-Landesregierung reagiert, keine Veranstaltungen ab 1000 Gästen mehr zuzulassen. Betroffen sind nach Mitteilung der Stadt unter anderem der Trödelmarkt in der Innenstadt (29. März), das Stadtfest Moerser Frühling (4./5. April) und der Schlossparklauf (25. April; mehr dazu im Lokalsport).

Für Veranstaltungen mit weniger Besuchern hat die Stadt Moers anhand von Informationen des Robert-Koch-Instituts eine Risikobewertung vorgenommen und ebenfalls einige Veranstaltungen absagen müssen.

Auch der Blaulicht-Cup (hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr) am kommenden Wochenende ist abgesagt, weil sich Beteiligte für mögliche Einsätze bereit halten sollen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Wie Michael Birr, Geschäftsführer des MoersMarketing, mitteilte, gehört dazu auch die für nächsten Samstag geplante Boogie-Night. Nach Birrs Informationen fallen auch die School’s Out-Party und der Tanz in den Mai in der Enni-Eventhalle aus. Der Blaulicht-Cup am kommenden Wochenende in der Enni-Eiswelt ist abgesagt, weil sich Beteiligte für mögliche Einsätze bereit halten sollten, wie die Stadt mitteilte.

Die Entscheidung der Landesregierung ist unbefristet. Deshalb kann es je nach Entwicklung der Infektionen auch für Veranstaltungen, die nach dem 30. April geplant sind, zu Absagen oder Auflagen kommen. Die Stadt Moers bittet, auch bei privaten Feiern auf den Infektionsschutz zu achten.

Michael Birr und das MoersMarketing treffen die Absagen hart: „Das ist ein Schlag ins Kontor. Die MoersMarketing GmbH lebt von den Großveranstaltungen in dieser Stadt, wir werden den Ausfall nicht allein kompensieren können.“ Birr hat allerdings auch vollstes Verständnis für das Vorgehen: „Die Gesundheit geht vor.“

