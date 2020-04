Coronavirus stoppt den Quertreiber auf der Lippe in Wesel

Wesel. Besser könnte das Wetter für Fahrradtouren nicht sein. Doch es fehlt was: Weder die „Keer tröch“ noch der Quertreiber sind in Betrieb.

Eigentlich sollte die beliebte Fahrradfähre „Quertreiber“ schon ab Karsamstag auf der Lippe unterwegs sein. Doch wegen des Coronavirus ist sie nach wie vor in ihrem Winterlager bei der Weseler Firma Hülskens untergebracht.

Auf der Internetseite der Stadt Wesel wird verkündet, dass das auffällige Transportmittel auf unbestimmte Zeit außer Betrieb ist. „Das hat die Stadt so entschieden“, sagt der Fahrradbeauftragte Michael Blaess auf NRZ-Anfrage.

Dabei handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn es seien ja mindestens zwei Nutzer nötig, um die Gierseilfähre in Bewegung zu setzen. Oft werde der Quertreiber auch von vielen Menschen gleichzeitig betreten.

Wie lange der Quertreiber nicht fährt, ist völlig offen. Foto: David Bieber / FUNKE Foto Services

Immer wieder erreichen Blaess Nachfragen zu diesem Thema, doch momentan gibt es keinen Termin, an dem der Betrieb wieder aufgenommen wird.

Ebenfalls nicht betriebsbereit ist die Webcam an der RWE-Straße mit Blick auf die Lippe. Westnetz arbeite aber an der Beseitigung des Fehlers, so Blaess.