Kultur Das Bollwerk in Moers lädt zum Streamen von „Moerserei“ ein

Moers. Seit nunmehr sieben Wochen steht das Veranstaltungsleben still. Das Team vom Bollwerk in Moers startet jetzt eine neue Veranstaltungsreihe.

Seit nunmehr über sieben Wochen steht das Veranstaltungsleben still. Auch das Bollwerk muss, um die Maßnahmen um die Auswirkungen des Coronavirus (SARS-CoV-2) so gering wie möglich zu halten, auf sein reguläres Programm verzichten. „Die Besucherinnen und Besucher und auch das Team des Bollwerks sehnen sich zunehmend wieder nach neuen kulturellen Angeboten“, heißt es in einer Mitteilung.

So entstand die Idee, ein digitales Format ins Leben zu rufen, das wöchentlich in die Wohnzimmer der Menschen gestreamt werden kann: „Moerserei – der Moers Stream“ war geboren. Ab Mittwoch, 13. Mai, wird es jeden Mittwoch von 17 bis 17.30 Uhr einen Livestream aus dem Bollwerk rund um aktuelle Moerser Themen, gepaart mit musikalischer Begleitung, geben.

Es wird ein Live Studio mit Wohnzimmeratmosphäre in der Halle des Bollwerk 107 errichtet, in das die wöchentlichen Gäste und Musiker eingeladen werden. Den Auftakt am 13. Mai macht Beatbox-Musiker und Beatproducer Carlos Howard, der erzählt, wie die aktuelle Situation für ihn als selbstständiger Musiker ist. Als Musikerin konnte Theresa Cherchi gewonnen werden, die vor kurzem ihren neuen Song „The World’s gonna change (der Corona Song)“ veröffentlicht hat. Moderiert wird der Stream von Sarah Dickel.

Auch die Termine für die nächsten Wochen stehen bereits fest: Am Mittwoch, 20. Mai, geht es weiter mit einigen der Moerser Jugendzentren, die berichten, wie sie in der Corona-Pandemie weiter Kontakt zu den Jugendlichen halten.

Eingeladen sind Gisela Wensing-Linden und Alexander Janßen vom Jugendzentrum Zoff, Mathias Klaft-Turnau von „die Box“ und Lena Brandau vom Jugendbüro Moers. Musikalisch wird der Stream unterstützt von dem Rapper Nerd.

In der darauf folgenden Woche folgt ein Moers-Festival-Special: Am Montag, 25. Mai, werden Tim Isfort und Improviserin Mariá Portugal zu Besuch im Bollwerk sein, bevor beim nächsten regulären Sendetermin am Mittwoch, 27. Mai, Jan Krause und David Lagerweijl das Projekt „Music Lab“ vorstellen. Als weiterer Gast wird Annika Demmer ihr Projekt „Green GuerillArt“ präsentieren.