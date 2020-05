Das Ehepaar Mensel startet in der Neuen Mühle in Moers durch

Moers/Neukirchen-Vluyn. Am Mittwoch starten Dirk und Lidija Mensel durch: Der Betrieb in Mensels Neuer Mühle beginnt. Das Coronavirus hat auch ihren Zeitplan umgeworfen.

Am Mittwoch geht es in der Neuen Mühle an der Stadtgrenze Moers/Neukirchen-Vluyn wieder richtig los – unter Corona-Bedingungen natürlich. Pünktlich zum Mittagstisch starten Dirk und Lidija Mensel offiziell ihren gastronomischen Betrieb in Mensels Mühle.

Endlich, möchte man fast sagen. Denn eigentlich hatte das Gastronomen-Paar schon Anfang April zur offiziellen Eröffnungsparty einladen wollen. Den Pachtvertrag hatten die früheren Betreiber des Averdunkshofes am 12. März unterschrieben. Einen Tag später kam die Corona-Pause.

Glück für die Mensels, dass die Eigentümer und die Verpächter ihnen in dieser kritischen Situation entgegengekommen sind. „Wir freuen uns, dass wir so starke Partner haben“, sagt Dirk Mensel.

Die Feier in der Neuen Mühle wird nachgeholt

Die offizielle Feier soll nachgeholt werden, sobald das wieder in vergleichsweise normalem Rahmen möglich ist. „Wir reagieren, wenn wir wieder dürfen“, sagt Andreas Rauch, der in Mensels Team der Chef in der Küche ist.

Einen ersten Probelauf hat es am Feiertag in der vergangenen Woche gegeben, ein kleines Pre-Opening. Das sei wie gewünscht abgelaufen, sagt Rauch. Die Abstände seien eingehalten worden, die Einbahnwege waren klar. Jetzt werden die Gäste am Eingang abgeholt und zu den Tischen geführt.

Im Innenbereich können Mensels durch die Raumanordnung sogar 60 Prozent ihrer 100 Plätze vorhalten. Draußen im Biergarten haben sie die Tische weiter auseinandergestellt und nutzen auch ihren angrenzenden Parkplatz mit. 70 bis 80 Gäste finden auf diese Weise hier Platz. Und natürlich hofft das Team auf schönes Wetter, so dass die Möglichkeiten der Außengastronomie gut genutzt werden können.

In der Mühle gibt es Heimatküche

Was die Gäste kulinarisch erwartet? Heimatküche. Saisonale Gerichte mit regionalen Produkten. Klar, dass jetzt auch Spargel auf der Speisekarte steht. Im Juni gibt es Matjes, später beginnt die Pilzsaison. Gekocht wird nach Großmutters Rezepten, sagt Dirk Mensel. Das Gastronomen-Paar erwartet etliche Stammgäste aus seinem früheren Betrieb, setzt aber auch auf Radfahrer und Wanderer, die direkt am Gasthof vorbeikommen.

Später soll es auch wieder Events geben, sagt Raphael Röhse, der in kaufmännischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht. Mit Blick auf das Porsche-Treffen habe man mit dem Eigentümer der benachbarten Wiese Kontakt aufgenommen. Bei anderen Veranstaltungen hält sich das Team noch zurück. „Wir wollen erstmal unsere Nachbarn kennenlernen“, betont Dirk Mensel.