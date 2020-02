Das Ende der Sackgasse am Rande Neukirchen-Vluyns in Sicht

Die Arbeiten zur Anbindung der Wiesfurthstraße an die Andreas-Bräm-Straße gehen jetzt in die nächste Runde. Nachdem der Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt sich in der Sitzung am Mittwoch eindeutig dafür positioniert und somit gegen die Empfehlung der Verwaltung votiert hatte (die NRZ berichtete), will die Stadt jetzt die drei möglichen Varianten der Anbindung ausarbeiten und mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW besprechen, was genehmigungsfähig ist.

Wie der Technische Beigeordnete Ulrich Geilmann am Donnerstag auf NRZ-Nachfrage sagte, wird auf der Basis dann der Investitionsbeschluss ausgearbeitet. Dieser soll der Politik im April vorgelegt werden. Aufgeführt werde die maximal zu erwartende Bausumme.

Derzeit geht die Stadt in einer ersten groben Berechnung von Kosten in Höhe von rund 645.000 Euro aus. Darin sind Kosten für die Rodung von Bäumen sowie Straßendeckenerneuerungskosten und Umbaumaßnahmen der L398 enthalten.

Einzelheiten über die Anbindung sind nicht festgelegt

Der besagte Beschluss muss gefasst werden, damit rechtzeitig die notwendigen Mittel für den Haushalt 2021 zur Verfügung gestellt werden können. Einzelheiten über die Art der Anbindung werden damit noch nicht festgelegt.

„Das ist ein klarer Arbeitsauftrag in der Erkenntnis, dass alle Implikationen bekannt sind“, sagte der Beigeordnete Geilmann am Tag nach der Sitzung.

Als im März 2019 der Ratsbeschluss gefasst worden ist, die Einrichtung der Kindertagesstätte auf dem CJD-Gelände nur unter der Voraussetzung zu befürworten, dass die Sackgasse angebunden wird, seien die möglichen Konsequenzen noch nicht bekannt gewesen, führt Ulrich Geilmann weiter aus. „Jetzt haben wir die Konsequenzen auf dem Tisch.“ Mit Blick auf die Varianten müsse man jetzt die Belange gegeneinander abwägen.

„Es gibt immer verschiedene Sichtweisen“, hatte der Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Tom Wagener, in der Sitzung des Fachausschusses gesagt. Während die CDU-Fraktion große Kritik am vorliegenden Gutachten geäußert hatte, sagte Wagener, dass er „das Verkehrsgutachten nicht schlecht reden“ möchte. „Es ist an sich schlüssig.“

Aus Sicht von Klaus Wallenstein (NV Auf geht’s) ist eine Anbindung in Nähe des Paschenweges die sinnvollste Lösung. Aber: „Mir ist die Sache noch nicht ausgereift.“ Die CDU-Fraktion, die sich bereits im Vorfeld geäußert hatte, wiederholte ihre Sorge, dass von einem hohen Gefährdungspotenzial auszugehen sei.