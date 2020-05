Das ist der Spielplan des neuen Autokinos in Moers

Moers Bis Anfang Juni läuft das Enni-Autokino in Moers. An den Wochenenden gibt es zusätzliche auch Vorführungenen von Kinderfilmen am Nachmittag.

Auch Moers bekommt jetzt ein Autokino: Am Samstag, 9. Mai, startet das Angebot auf dem Parkplatz am Sportpark Rheinkamp. Eine Karte kostet 22 Euro (plus 2,10 Euro Vorverkaufsgebühr) und ist für ein Fahrzeug gültig. Darin dürfen maximal zwei Erwachsene und ihre im Haushalt lebenden Kinder sitzen.

Die Filme laufen immer abends, 19.30 Uhr. Am Wochenende gibt es nachmittags, 15.30 Uhr, Vorstellungen mit Filmen für Kinder. Der Einlass beginnt eine Stunde bevor es losgeht.

Hier ist der Spielplan:

Samstag, 9. Mai, 15.30 Uhr: Die Eiskönigin 2; 19.30 Uhr: Joker

Sonntag, 10. Mai, 15.30 Uhr: Der König der Löwen (2019); 19.30 Uhr: Jumanji 2

Montag, 11. Mai, 19.30 Uhr: Der Junge muss an die frische Luft

Dienstag, 12. Mai, 19.30 Uhr: Bohemian Rhapsody

Mittwoch, 13. Mai, 19.30 Uhr: Zombieland 2: Doppelt hält besser

Donnerstag, 14. Mai, 19.30 Uhr: Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Freitag, 15. Mai, 19.30 Uhr: Once upon a Time… in Hollywood

Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr: Aladdin (2019)

Sonntag, 17. Mai, 15.30 Uhr: Toy Story – Alles hört auf kein Kommando; 19.30 Uhr: Das perfekte Geheimnis

Dienstag, 19. Mai, 19.30 Uhr: Knives Out – Mord ist Familiensache

Mittwoch, 20. Mai, 19.30 Uhr: Jumanji 2

Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr: Der Junge muss an die frische Luft

Freitag, 22. Mai, 19.30 Uhr: König der Löwen (2019)

Samstag, 23. Mai, 15.30 Uhr: Shaun das Schaf 2: Ufo-Alarm

Sonntag, 24. Mai, 15.30 Uhr: Toy Story – Alles hört auf kein Kommando; 19.30 Uhr: Spider-Man: Far from Home

Montag, 25. Mai, 19.30 Uhr: Bohemian Rhapsody

Dienstag, 26. Mai, 19.30 Uhr: Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Donnerstag, 28. Mai, 19.30 Uhr: Once Upon A Time… in Hollywood

Freitag, 29. Mai, 19.30 Uhr: Jumanji 2

Samstag, 30. Mai, 15.30 Uhr: Die Eiskönigin 2; 19.30 Uhr: Joker

Sonntag, 31. Mai, 15.30 Uhr: Angry Birds 2; 19.30 Uhr: Zombieland 2: Doppelt hält besser

Montag, 1. Juni, 19.30 Uhr: Knives Out – Mord ist Familiensache

Dienstag, 2. Juni, 19.30 Uhr: Bad Boys for Life

Freitag, 5. Juni, 19.30 Uhr: Spider-Man: Far from Home

Samstag, 6. Juni, 15.30 Uhr: Der König der Löwen (2019); 19.30 Uhr: Das perfekte Geheimnis

Sonntag, 7. Juni, 15.30 Uhr: Aladdin (2019); 19.30 Uhr: Bad Boys for Life