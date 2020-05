„Der Urlauber“ begrüßt die Laga-Besucher in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. „Der Urlauber“ ist in Kamp-Lintfort angekommen. Er begrüßt von einer Litfaßsäule herab die Laga-Besucher. Er ist einer von zehn „Säulenheiligen“.

Leicht amüsiert schaut „Der Urlauber“ von seiner Litfaßsäule herab. Wer ab heute die Laga besucht, kann schon aus der Ferne die Skulptur mit legerer Haltung, nackter Brust und Schwimmflossen in der Hand sehen.

Seit Montag steht die Skulptur aus der Reihe „Säulenhelden“ des Künstlers Christoph Pöggeler vor dem Hauptsitz der Lineg, gegenüber der Laga. Doch die Skulptur aus dem fernen Düsseldorf nach Kamp-Lintfort zu holen, war gar nicht so leicht. „Ich konnte die Lineg zum Glück überzeugen, sich extra eine Litfaßsäule aufzustellen“ erzählt der Inhaber der Galerie Schürmann, Andreas Verführt. Er zeigt regelmäßig Kunst in den Räumen der Lineg an der Friedrich-Heinrich-Allee.

Ein begnadeter Maler

„Christoph Pöggeler ist nicht nur ein begnadeter Maler, ich wollte unbedingt eine seiner Säulenhelden- Skulpturen und dafür brauchten wir erst mal eine Säule.“ Die Figur ist nun, als Hommage an die Landesgartenschau 2020, als einzige Arbeit der Ausstellung “Wasserwerke“ im Außenbereich der LINEG zu

Schöner Rücken kann auch entzücken. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

sehen. Die Ausstellung “Wasserwerke“ mit Arbeiten von Christoph Pöggeler ist das diesjährige Highlight der “Lineg zeigt Kunst“-Reihe, eine Kooperationsarbeit zwischen der Lineg und der Galerie Schürmann. Die Ausstellung mit weiteren unterschiedlichsten Werken von Christoph Pöggeler innerhalb der Räumlichkeiten musste bis auf weiteres verschoben werden.

„Wir sind so froh, dass der Urlauber jetzt einen Tag vor der Laga-Eröffnung umziehen konnte.“ Wer später von dem Heiligen auf der Säule nicht genug bekommen kann, kann ihn – oder die anderen neun – auch als Miniatur in der Galerie erwerben und sie dann in die heimische Vitrine oder auf den Schreibtisch stellen.

Ausstellungseröffnung ungewiss

Der Künstler selbst war bei dem Umzug nicht anwesend. „Wegen Corona ist auch Christoph Pöggeler aktuell vorsichtiger unterwegs“, erklärt der Galerist Verführt. „Schade, denn er ist nicht nur ein toller Künstler, sondern angenehm und nett ist er auch“, ergänzt er lachend. Vielleicht ja dann zur Ausstellungseröffnung.

„Das Ausstellungskonzept steht natürlich schon. Aber wann dürfen wir aufmachen?“ Das hinge auch von den kommenden Regeln ab. „Darf ich fünf oder fünfzehn Leute einlassen? Und ab wann lohnt es sich zu eröffnen?“

Damit die Kunstbegeisterten nicht den Anschluss verlieren, wurde die neue Litfaßsäule deswegen auch schon vergangene Woche plakatiert. „Das war ein ziemliches Kleister-Chaos, aber es hat geklappt. Ausstellung – Coming soon.“ erzählt Verführt.