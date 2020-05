Die Bücherei in Neukirchen-Vluyn hat jetzt wieder geöffnet

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn können Leseratten nun wieder in die Stadtbücherei. Seit Dienstag sind die Türen wieder offen. Aber es gibt natürlich Regeln.

Bücherwürmer aufgepasst: Die Stadtbücherei hat wieder geöffnet. Seit Montag, 16. März, war die Bücherei coronavirusbedingt geschlossen. Am Dienstag hat die Bücherei erstmalig wieder ihre Türen geöffnet.

Die Situation ist ungewohnt, aber stemmbar: „Wir haben alles vorbereitet, damit unsere Kunden bei uns stöbern können“, sagte Gisela Zwiener-Busch, Leiterin der Stadtbücherei. Eine Situation wie diese hat Zwiener-Busch in ihren vielen Jahren Büchereiarbeit an verschiedenen Standorten nie erlebt: „Dass alle Büchereien schließen mussten, war ungewöhnlich, aber zum Schutz der Gesundheit nötig.“

Denn: Wer kennt es nicht? In der Bücherei begegnet man sich und stöbert dicht an dicht am Buchregal. „Das ging in Zeiten hoher Infektionszahlen natürlich nicht“, sagt Zwiener-Busch. Umso mehr freut es sie, die Bücherei als Begegnungsort unter hohen Hygienestandards zu öffnen.

Wer sich auf den Weg zur Bücherei macht, wird an der Eingangstüre von einem Ordner begrüßt. Er wird eingesetzt, damit vor der Türe alles glatt läuft. Zum Beispiel dann, wenn sich eine Warteschlange bildet.

Der Mundschutz wird überprüft

Zudem wird die Einhaltung der Mundschutzpflicht überprüft. Die Bücherei bietet keinen Mundschutz an. Im Eingangsbereich der Bücherei angekommen gilt es, sich die Hände am Desinfektionsspender zu desinfizieren. „Nehmen Sie sich bitte einen Einkaufskorb“, wies Zwiener-Busch auf die Sicherheitsvorkehrungen hin. Das Korbtragen hat einen Grund: „Die Bücher werden geordnet hineingelegt und es wird mehr Abstand eingehalten.“

Der Einkaufskorb wird nach Gebrauch von den Büchereimitarbeitern desinfiziert. Bis zu vier Mitarbeiter sind momentan vor Ort. Sie tragen Mundschutz und sitzen hinter Plexiglas-Scheiben. Der Weg durch die 350 Quadratmeter große Bücherei ist begegnungsarm gestaltet. Auf dem Boden deuten mit Klebeband markierte Pfeile den Weg vom Eingang bis zum Ausgang.

Jeder Besucher darf sich eine halbe Stunde in der Bücherei aufhalten. Der am Ausgang gelegene Sachbücher- und Cafébereich ist abgesperrt, damit die 1,50-Meter-Abstandsregelungen eingehalten werden kann. Am Dienstagvormittag herrschte großes Verständnis.

Vor der Corona-Pandemie geliehene Bücher werden abgegeben

Vor der Türe war keine Warteschlange zu sehen, weil die Besucher sich an die fließenden Abläufe hielten. „Viele geben ihre vor der Corona-Pandemie ausgeliehenen Bücher zurück und besorgen sich neuen Lesestoff“, sagte Zwiener-Busch.

Zudem nutzten Kunden die Möglichkeit, online oder telefonisch Bücher zurücklegen zu lassen. Zahlreiche Medien sind hinzugekommen, darunter Garten- und Yogaratgeber.

Kerstin Fliesen (35) und ihre Tochter Emma (4) stöberten bei den Kinderbüchern. Emma trug einen bunten, selbstgenähten Mundschutz. „Wir sind froh, dass die Bücherei geöffnet hat“, sagte Kerstin. „Alle sind vorsichtig, damit bald ein Stück Normalität zurückkehrt.“

Die Zugangszahl ist begrenzt, aber eine genaue Zahl ist nicht festgelegt. Es kommt drauf an, wo und wie lange sich die Besucher auf den zwei Etagen aufhalten. Die Besucher werden bei Bedarf darauf hingewiesen und müssen dann gegebenenfalls vor der Bücherei warten.

<< Öffnungszeiten >>

Die Stadtbücherei, Missionshof 5, hat regulär geöffnet: dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie donnerstags ausschließlich von 14.30 bis 18 Uhr.

Vor der Büchereischließung im März ausgeliehene Medien können bis Samstag, 30. Mai, zurückgegeben werden. Elektronische Medien sind bis zum Dienstag, 19. Mai, zurückzugeben.

Weitere Informationen gibt es auf der folgenden Webseite: www.stadtbuecherei-neukirchen-vluyn.de