Die Corona-Pandemie lässt Sascha Stöckls Pläne im Ungewissen

„Ich befinde mich hier im Iran in einer komfortablen Lage“, erzählt der Moerser Sascha Stöckl am Telefon. Seit Anfang März ist der Mann mit Hut in der Wüstenstadt Yazd bei einem guten Freund untergekommen. Hostels und Hotels sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. „Eigentlich sind Übernachtungen von Touristen bei iranischen Privatpersonen untersagt. Jetzt wird aber ein Auge zugedrückt, hat mir die Deutsche Botschaft bestätigt.“

Eine offizielle Ausgangssperre hätte es nur für kurze Zeit gegeben, strikt umgesetzt wurde sie aber nicht. „Es ist Frühling, die Leute wollen raus. Aktuell sind es 25 Grad“ erzählt Sascha Stöckl. „Die Busse fahren wieder und Übergänge zu den einzelnen Provinzen sind wieder offen.“ Schulunterricht finde wieder statt, öffentliche Parks seien aber noch geschlossen. Trotzdem: Langsam kehre das Land wieder zur Normalität zurück.

Geschäfte haben geöffnet

Auch Geschäfte haben wieder geöffnet. Zwischenzeitlich gab es hierbei große Unsicherheiten bezüglich der Regelungen der Regierung. Jetzt wurden, ähnlich wie in Deutschland, zum Schutz der Menschen Folien vor die Kassen gespannt, erzählt Stöckl. Der Unterschied: „Da es oft kleine Shops sind, können die Kunden jetzt entspannt an einer Theke bestellen und der Verkäufer sucht die Waren für sie raus.“

In Stöckls Umfeld seien viele Iraner, die sich jetzt wünschten, dass sich die Regierung die deutschen Maßnahmen zum Vorbild nimmt. Denn dass gerade ein streng regiertes Land wie der Iran nicht härter durchgreife, sorge vielerorts für Unverständnis. Es gebe Misstrauen gegenüber der Regierung, der vorgeworfen wird, nicht an der Gesundheit der Menschen interessiert zu sein, und Zweifel an den offiziellen Infektions- und Todeszahlen.

Darüber hinaus plagten das Land wirtschaftliche Sorgen. „In den letzten Jahren befand sich der Tourismus im Aufschwung und viele Iraner hofften dadurch auf einen besseren Anschluss an den Westen sowie auf wirtschaftliche Vorteile.“ Da der Tourismus jetzt zum Erliegen kommt, fehle die Zuversicht.

Noch zu Beginn des Jahres war Sascha Stöckl am Nordkap, um die Polarlichter zu bewundern. Dann zog es ihn in die entgegengesetzte Himmelsrichtung. Sein Plan: Als Deutschlehrer im Iran arbeiten und danach seine Reise über die Vereinigten Arabischen Emirate, den Oman, Saudi-Arabien und Ägypten bis nach Südafrika fortsetzen.

Nach Deutschland zurück möchte der Moerser nicht

Stöckl: „Da kurze Zeit nach der Ausbreitung des Virus die Länder um den Iran herum die Grenzen geschlossen haben, hat die iranische Regierung beschlossen, vorerst allen Touristen, auch denen ohne gültiges Visum, Aufenthalt bis Ende Mai zu gewähren“. Doch die weltweite Pandemie lässt seine Pläne im Ungewissen. Ob er Arbeit finde und in welche Länder er reisen dürfe, ließe sich aktuell nicht sicher sagen.

Nach Deutschland zurückzukehren kommt für Sascha Stöckl aktuell jedoch nicht in Frage. „Mein Ziel bleibt nach wie vor Südafrika.“ Außerdem wäre ihm ein Leben in seiner Heimat aktuell viel zu teuer. „Bei meinem letzten Job wurde ich in türkischen Lira bezahlt. Im Iran sind die sogar etwas mehr wert, aber in Deutschland würde das Geld nicht lange reichen.“ Falls es Ende Mai keinen Weg Richtung Südafrika geben sollte, gehe es wahrscheinlich erstmal zurück in die Türkei. „Ich habe das Land zu meiner zweiten Heimat erklärt. Hier habe ich acht Monate gelebt und noch immer viele Freunde. Aktuell ist die Situation dort aber schwieriger als hier im Iran. Ich kann mich glücklich schätzen.“

In den sozialen Medien teilt Sascha Stöckl seine Erfahrungen und berichtet über seine Reise.

Unter dem Namen „Mit Hut um die Welt“ ist er zu finden auf: Youtube, Facebook und Instagram.