Die Grünen aus Neukirchen-Vluyn setzen auf von Speicher

Neukirchen-Vluyn. Angelika von Speicher führt die Liste zur Kommunalwahl bei Bündnis 90/Die Grünen in Neukirchen-Vluyn an. Sie äußert sich positiv übers Team.

Die Grünen haben jetzt ihr Team für die Kommunalwahl zusammengestellt. Auf der Aufstellungsversammlung haben die Parteimitglieder die Kandidatenliste für die Wahl im September festgelegt. Die Liste wird von der Ortsverband-Sprecherin der Grünen, Angelika von Speicher, angeführt und besteht ferner aus Thomas Wagener, Christian Pelikan, Steffen Richter, Sarah Jaskowiak, Karin Fetzer, Heiner Schlitzer, Marion Fritsch, Christian Esser, Jörn Heintel und Jochen Hochkamer.

Weiterhin wurden an dem Abend die Direktkandidatinnen und -kandidaten für die 19 Neukirchen-Vluyner Wahlbezirke gewählt. Zudem gehen die Grünen für die Kommunalwahl mit dem bereits gewählten und hochmotivierten Bürgermeisterkandidaten Christian Pelikan ins Rennen. „Damit sind die Weichen für einen erfolgreichen grünen Wahlkampf und eine zukunftsorientierte und nachhaltige grüne Ratsarbeit in Neukirchen-Vluyn gestellt“, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion.

Inhaltlich wurden den Mitgliedern folgenden Eckpfeiler des Wahlprogramms vorgestellt: Klimaschutz, Biodiversität, Naturschutz, Mobilität, Wohnen, Soziales, Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung und Vielfalt. Diese Themenkreise sind in den vergangenen Monaten von den Mitgliedern in mehreren Arbeitskreisen erarbeitet worden.

Das endgültige Wahlprogramm inklusive der Kampagne werde auf der nächsten Mitgliederversammlung der Grünen voraussichtlich am 8. Juli diskutiert und beschlossen, heißt es weiter. Die Sprecherin des Ortsverbandes, Angelika von Speicher, äußerte sich wie folgt: „Ich hoffe darauf, nach der Kommunalwahl mit einem hochmotivierten Team grüne Politik vor Ort in Neukirchen-Vluyn umsetzen zu können. Das Team besteht sowohl aus jungen als auch erfahrenen Mitgliedern.“

Und weiter unterstreicht sie: „Wir werden für mehr Mandate als bei der letzten Wahl kämpfen und damit die Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten für grüne, zukunftsorientierte Ideen schaffen. Unser Motto folgt dem Gedanken: Global denken, lokal aktiv werden. Weil wir hier leben.“