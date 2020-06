Die Hochschule Rhein-Waal sammelt die Corona-Klänge

Kamp-Lintfort/Kleve. Die Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort will wissen, wie die Corona-Pandemie klingt. Jeder kann mitmachen und Klänge beisteuern.

In vielen Ländern ist das öffentliche und wirtschaftliche Leben aufgrund des Coronavirus nahezu lahmgelegt oder stark eingeschränkt. Das hatte bereits sichtbare Konsequenzen: In Indien etwa erlebten viele Menschen zum ersten Mal seit langem ihre Städte mit klarer Luft und konnten so den Himalaya in weiter Ferne sehen. In Berlin und anderen Städten wurden vermehrt Wildtiere gesichtet. Auch die Bilder menschenleerer Städte sind den meisten inzwischen vertraut. So wird es an vielen Orten deutlich stiller.

Was aber bedeutet diese plötzliche Stille für uns? Und was können wir aus dieser Stille lernen über unseren Einfluss auf den Klang zu normalen Zeiten?

Professor Dr. Andreas von Bubnoff, Professor für Wissenschaftskommunikation an der Hochschule Rhein-Waal, hat mit der Webdesignerin Verónica Semeco das Pandemic Silence Project ins Leben gerufen. Es lädt Menschen in aller Welt dazu ein, Klänge aufzunehmen, die sich während der Pandemie-Lockdowns im Vergleich zu früher verändert haben. Das muss nicht unbedingt immer größere Stille bedeuten. Manche Klänge wie der Morgengesang der Vögel sind eventuell sogar besser zu hören, oder einfach anders. Das Endergebnis soll eine kuratierte Sammlung sein sowie aus Multimedia-Veröffentlichungen bestehen. Auch eine Zusammenarbeit mit Museen ist angedacht.

Das Pandemic Silence Project läuft seit Anfang April. Einen Klang einzureichen ist einfach: Benötigt werden mindestens eine halbe Minute lange Audioaufnahmen der „Klanglandschaft“; ein Foto des Ortes; Ort, Datum und Uhrzeit der Aufnahme; und ein kurzer Kommentar dazu, was zu hören und was an den Geräuschen und der Lockdown-Situation ungewöhnlich ist.

Eine genaue Anleitung und das Formular zum Hochladen finden sich unter https://www.riffreporter.de/anthropozaen/corona-pandemie-still-pandemic-silence/. „Was die einzureichenden Klänge angeht, sind wir so ziemlich offen für alles“, betont Professor von Bubnoff. „Nur sollte der Kontext klar sein und der Klang eine besondere Bedeutung für die Teilnehmenden haben.“