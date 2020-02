Neukirchen-Vluyn. Eine Woche lang haben Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Grundschule einen Hip-Hop-Tanz einstudiert. Am Freitag war der große Tag gekommen.

Die Pestalozzi-Schüler aus Neukirchen-Vluyn können tanzen

Einen Schritt nach links, dann folgte die Drehung um die eigene Achse und passend zum letzten Ton der Musik streckten die Jungen und Mädchen die Arme in die Höhe. Es war eine gelungene Performance, die die Viertklässler der Pestalozzi-Grundschule ihren Mitschülern und Eltern am Freitagmorgen in der Turnhalle präsentierten.

Eine Woche lang haben die Tanztrainer Sabrina Siegel-Ehanantharajah und Murat Alpaslan mit den Schülern einen Hip-Hop-Tanz einstudiert. Bereits vor drei Jahren gab es solch ein Tanzprojekt an der Schule. Durch eine Spende der Bürgerstiftung konnte es nun erneut angeboten werden.

„Damit fördern wir die soziale Kompetenz und die Klassengemeinschaft für das letzte gemeinsame Schulhalbjahr“, betonte Schulleiterin Regina Beste-Henke. In unterschiedlichen Formationen traten die Kinder auf. Trotz der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer tanzten sie sicher und synchron und auch der Spaß, den sie hatten, war ihnen anzusehen.

Dafür gab es natürlich jede Menge Applaus von den stolzen Eltern im Publikum. Und Schulleiterin Regina Beste-Henke hatte noch eine gute Nachricht: Das Tanzprojekt wird ab jetzt jedes Jahr angeboten. (joh)