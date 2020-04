Die Polizei in Moers fasst mutmaßliche Tankstellenräuber

Moers. Die Überfälle hatten die Menschen der Region in Atem gehalten. Jetzt sitzen die mutmaßlichen Haupttäter in U-Haft, die Ermittlungen gehen weiter.

Die mutmaßlichen Tankstellenräuber sind gefasst. Im Mittelpunkt stehen zwei junge Männer aus Moers. Der 19-Jährige und der 17-Jährige sitzen seit diesem Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihnen werden nicht nur sieben Raubüberfälle zur Last gelegt, es geht auch um die Erpressung von Minderjährigen.

Die Überfälle hatten die Menschen in Moers und Kamp-Lintfort in den vergangenen Wochen in Atem gehalten. Begonnen hatte die Serie am 1. Februar mit einem Überfall auf einen Kiosk in Moers. Sieben Tage später suchten die Täter einen Getränkemarkt an der Hülsdonker Straße heim. Hiernach folgten nacheinander Anfang März alleine drei Raubüberfälle auf Tankstellen in Moers und eine in Kamp-Lintfort sowie ein weiterer Überfall auf eine Lottoannahmestelle in Duisburg.

Dabei gingen sie nicht zimperlich zu Werke. Meistens forderten die maskierten Räuber von den Angestellten in bedrohlichem Ton Geld. Dabei hielt ein Täter eine schwarze Schusswaffe oder ein Messer in Richtung der Mitarbeiter, die gerade hinter dem Kassentresen standen. Die Kriminalpolizei reagierte laut einer Mitteilung vom Mittwoch bereits unmittelbar nach den ersten Taten und gründete unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Ingo Patt eine Ermittlungskommission. Die Staatsanwaltschaft beauftragte extra eine Sondersachbearbeiterin, Staatsanwältin Gloria Umlauf.

Wie jetzt bekannt wurde, hatte sich schon kurz nach Beginn der Ermittlungen ein Tatverdacht erhärtet. Vorläufige Festnahmen erfolgten. Doch Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei konnten keine weiteren Informationen bekannt geben, um die Ermittlungen nach weiteren Tatbeteiligten nicht zu gefährden. Welcher Sachverhalt sich nach der vorläufigen Festnahme zweier Tatverdächtiger, einem 15-Jährigen und einem 16-Jährigen aus Kamp-Lintfort darstellte, wer noch als Tatverdächtiger im Hintergrund agierte, das können Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei laut Mitteilung erst jetzt bekannt geben.

Die beiden tatverdächtigen jugendlichen Kamp-Lintforter hätten übereinstimmend angegeben, an den Überfällen beteiligt gewesen zu sein, sie seien jedoch nicht die Drahtzieher der Überfälle gewesen. Sie sagten aus, von zwei Männern dazu massiv genötigt worden zu sein. Hierbei, das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit, handelt es sich unter anderem um einen 19-jährigen Moerser und einen ebenfalls aus Moers stammenden 17-Jährigen.

Das Duo soll an der Planung der Überfälle beteiligt gewesen sein und auch die Tatkleidung besorgt haben. Doch sie waren nicht allein, Komplizen waren als Fahrer oder Aufpasser an den Taten beteiligt. Nach mehreren Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch in Moers kam es insgesamt zu zwei weiteren vorläufigen Festnahmen mutmaßlicher Drahtzieher. Insgesamt nahm die Kripo im Laufe der Ermittlungen sieben Tatverdächtige vorläufig fest.

Alle sieben Beschuldigten stehen im Verdacht, an den Raubstraftaten unterschiedlich beteiligt gewesen zu sein. Und mehr noch: Die beiden Moerser stehen im Verdacht, die beiden Jugendlichen erpresst, bedroht und zu den Überfällen genötigt zu haben. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass es noch weitere Beteiligte gibt. Die Behörden gehen allerdings davon aus, dass auch die weiteren Täter in absehbarer Zeit dingfest gemacht werden können.

Wieviel Geld die Bande erbeutete und ob es sich bei der Pistole um eine echte Waffe handelte, konnten die Behörden am Mittwoch nicht sagen.