Die SPD sagt dem Müll in Kamp-Lintfort den Kampf an

Mit einer Müll-Task-Force möchte die SPD-Fraktion dem zunehmenden Abfall auf Kamp-Lintforts Straßen Herr werden. Ein entsprechender Antrag mit dem Titel „Initiative 2020plus“ für den Ausschuss für Abfall, Straße und Kanal am 27. Februar wurde bereits formuliert. Darin fordern die Sozialdemokraten unter anderem die Einrichtung eines Teams, das beim Müllentsorgungsbetrieb ASK angesiedelt ist, aber unabhängig von starren Dienstplänen zeitlich flexibel reagieren kann, sobald Bürger Müll und Verunreinigungen melden.

Zwei zusätzliche Mitarbeiter sollen dafür eingestellt und mit einem entsprechenden Fahrzeug ausgestattet werden, idealerweise mit Strom- oder Wasserstoffantrieb. „Das Fahrzeug muss gar nicht groß sein“, sagt Fraktionschef Jürgen Preuß. Schließlich gehe es nicht darum, Straßenzüge oder Großveranstaltungen wie die Beach-Party am Freibad, den Kamper Sommer oder die Kamper Nacht anzufahren, die ohnehin vom ASK abgearbeitet würden, sondern vor allem um Stellen, die nicht im täglichen Fokus der Müllentsorgung stehen.

Auch an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort gibt es ein Müllproblem

Als Beispiel nennen Preuß und Stellvertreter Norbert Thielen unter anderem Mülleimer an Bushaltestellen. „Da kann schon mal eine Woche vergehen, bis die geleert werden“, so Preuß. Häufig seien die Tonnen aber bereits nach Tagen bis obenhin voll, „wenn dann der Wind darüber geht, verteilt sich der Müll über die gesamte Straße“. Auch Kaffeebecher aus Pappe, die Autofahrer einfach aus dem Fenster werfen, sind laut Norbert Thiele ein Problem, besonders an der Friedrich-Heinrich-Allee.

Graffitis an öffentlichen Stellen und Gebäuden soll die Task-Force ebenfalls entfernen, und das so schnell wie möglich, um Nachahmer abzuschrecken. Und gerade hinsichtlich der Landesgartenschau, die im Frühjahr startet, möchten die Sozialdemokraten das Müllproblem schnell angehen. „Zur Laga müssen wir die Stadt sichtbar sauber haben“, lobt Thiele als Ziel aus. Aus diesem Grund soll die Schnelleingreiftruppe auch so schnell wie möglich an den Start gehen. Die Kosten dafür möchte die SPD-Fraktion auf die Müllgebühr umlegen. Die finanzielle Belastung sei überschaubar, so Jürgen Preuß, ohne derzeit genaue Zahlen zu kennen. Er rechnet aber für beide Stellen mit „2 Euro pro Kamp-Lintforter und Jahr“.

Die SPD möchte auch noch mehr Quartiershausmeister in Bezirken etablieren

Während sie beim Thema Müll-Task-Force Tempo machen möchte, plant die SPD-Fraktion bei ihren beiden anderen Anträgen mehr Zeit ein. Zum einen möchte sie nach dem Vorbild an der Marienstraße auch in anderen Wohnvierteln in Absprache mit den entsprechenden Wohngesellschaften einen Quartierhausmeister installieren, der nicht nur die Immobilie, sondern vor allem die Außenbereiche im Blick haben soll.

Außerdem soll die Verwaltung prüfen, ob weitere Punkte in der Stadt von einem privaten Ordnungsdienst bestreift werden kann. Als Beispiel führt die SPD den Bereich rund um den Pappelsee an. Seitdem dort ein privater Ordnungsdienst patrouilliere, sei das subjektive Sicherheitsempfinden dort deutlich gestiegen. Und sauberer sei es dort auch. Und überhaupt hingen Sauberkeit und Sicherheit enger zusammen, als man denke, so Norbert Thiele.