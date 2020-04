Die Tafel in Moers öffnet wieder ihr Tore für Bedürftige

Fünf Wochen nach ihrer Schließung öffnet die Moerser Tafel wieder. Allerdings bezieht sie dazu vorübergehend neue Räume: das ehemalige Ladenlokal eines Supermarktes beim Christlichen Jugenddorf (CJD) in Utfort.

Die Räume an der Ecke Bergwerk-/Wittfeldstraße seien sehr groß und damit ideal, um den Corona-Abstand einhalten zu können, sagt Tafel-Leiter Horst Günter Schürings. Zudem sei man in der Lage, die Kunden vom Eingang über einen Parcours zu den einzelnen Ausgabestellen und am Ende zu einem Hinterausgang zu führen, so dass es nicht zum Begegnungsverkehr kommen werde.

Das CJD habe die Tafel sehr stark unterstützt und stelle für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sogar Schutzmasken und -kittel zur Verfügung, betont Schürings. Zumindest anfangs werde man sich auf die Freitagsausgabe von 12 bis 15 Uhr beschränken. Mit den Supermärkten befindet sich Schürings wegen der Abgabe von Lebensmitteln im Gespräch.

Kühlräume und Toiletten sind am neuen Standort, den die Tafel nutzen will, solange die Coronakrise anhält, ebenfalls vorhanden. Die Tafel war Mitte März zu Beginn der Coronakrise geschlossen worden, weil die Räume an der Klever Straße eng und die Hygieneregeln dort nicht einzuhalten sind. Ein großer Teil der Helfer ist im Alter zwischen 60 und 70 Jahren und gehört damit zur Risikogruppe: „Wir mussten ja auch unsere Leute schützen“, erklärt Schürings die vorübergehende Schließung.