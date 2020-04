Dinslaken: Viele nutzen die gelockerten Corona-Vorgaben

Das Bild, das unser Fotograf am Samstag gemacht hatte, zeigt eine menschenleere Neustraße. Zwei Tage später ist das Bild ein ganz anderes: Viele sind unterwegs, viele tragen Masken, einige stellen sich mit ausreichend Abstand zu den anderen Kunden geduldig an, um in ein Geschäft zu kommen. „Wir sind wieder für Euch da“, heißt es auf einem Schild im Schaufenster des Modegeschäftes Fischedick. Seit Mitte März waren die meisten Geschäfte geschlossen, nun kehrt in Zeiten von Corona ein bisschen Normalität zurück.

Aber nicht alle Geschäfte an der Neustraße oder in der Neutor-Galerie haben geöffnet. Einige sind erst ab Dienstag, 21. April, wieder für die Kunden da, andere erst ab Mittwoch.

Kunden haben Nachholbedarf

Coronavirus- Dinslaken, Voerde, Hünxe kontrollieren AuflagenDie Chance, etwas zu kaufen, hätten bei ihr viele Stammkunden, die Nachholbedarf hatten, genutzt, berichtet Monika Tusk vom Geschäft „Strumpfmoden Monika T.“. Nun ist sie gespannt, wie die Kunden das Angebot annehmen. Aber nicht nur Kunden kamen ins Geschäft, auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Sie überprüften, ob die Vorgaben eingehalten wurden. Hinweisschilder an der Kasse und am Eingang informieren die Kunden über die Abstandsregel, es gibt eine Schale für das Wechselgeld. Noch ist nicht alles wie vor dem Lockdown: Die Öffnungszeiten sind etwas eingeschränkt, so hält Monika Tusk ihr Geschäft von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Stunde weniger ist die Buchhandlung Thalia geöffnet, sie lädt von 10 bis 17 Uhr zum Bummel ein.

Viele Hinweise auf die Regeln

An vielen Geschäften gibt es Hinweise für die Kunden, die Händler machen darauf aufmerksam, wie viele Kunden gleichzeitig in den Laden dürfen. Je nachdem wie groß das Ladenlokal ist, darf nur eine bestimmte Anzahl von Kunden hinein, mal sind es zwei Kunden, mal drei, mal fünf. Und immer wieder gibt es den Hinweis, man solle Abstand halten, 1,5 Meter, zwei Meter.

Überraschend gut, so bezeichnet Sandra Malleis, Junior Centermanagerin der Neutor-Galerie, den ersten Verkaufstag. Noch hätten nicht alle Geschäfte geöffnet, die laut Vorgabe öffnen dürften. Das passiere am Dienstag oder am Mittwoch. Um einen Überblick zu erhalten, wie viele Kunden sich in einem Geschäfte befinden, werden beispielsweise am Eingang Chips oder Taschen verteilt.

Menschen sind froh, dass sie wieder raus können

Die Resonanz sei gut gewesen, viele ihrer Kunden, so berichtet Annette Mayer, hätten sich gefreut, dass nun weitere Geschäfte wieder geöffnet haben. Man habe den Menschen angemerkt, dass sie froh waren, dass sie wieder raus konnten, etwas anderes sehen, sich etwas Gutes tun konnten, berichtet die Inhaberin des gleichnamigen Modegeschäftes. Der 20. April hat für sie eine besondere Bedeutung: Es ist nicht nur der Tag, an dem die Geschäfte wieder aufmachen durften, vor genau vier Jahren sei dies der Eröffnungstag auf der Neustraße gewesen, erzählt sie. Und sagt: „Wenn das kein gutes Omen ist.“

Verkäuferin Daniela Schulitz steht mit Mundschutz im Bekleidungsgeschäft „Annette Mayer“. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hinweis der Kreisverwaltung

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, das obwohl einige Corona-Maßnahmen gelockert wurden, die Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor gelten. Der Krisenstab des Kreises Wesel appelliert darum an alle, sich auch weiterhin daran zu halten.

Alle seien aufgerufen, auch beim Einkaufen untereinander den Abstand von anderthalb Metern einzuhalten. So könne man sicher sein, dass man das Ansteckungsrisiko möglichst gering halte.

