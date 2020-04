Dong Open Air Neukirchen-Vluyn wegen Corona abgesagt

Neukirchen-Vluyn. Die Organisatoren hatten bis zuletzt gehofft, dass das Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn stattfinden kann. Aber sie haben einen Plan B.

Jetzt ist auch das Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn offiziell abgesagt. Nachdem die Stadtverwaltung am Donnerstag alle Veranstaltungen bis in den Oktober hinein abgesagt hatte, müssen auch die Organisatoren des DOA die Konsequenzen aus der Situation ziehen. „Auch wenn dies für uns, die bestätigten Künstler, unsere Partner und alle Besucher natürlich eine traurige Nachricht ist, so begrüßen wir dennoch die Tatsache, dass wir nun eine Entscheidung haben und damit beginnen können, unseren Plan B in die Tat umzusetzen“, teilt Sebastian Arnold vom Verein Dong Kultur mit.

Die zwanzigste Ausgabe des Festivals wird nun vom 9. bis 11. Juli 2020 um ein Jahr auf den Zeitraum vom 8. bis 10. Juli 2021 verschoben. Es ist das erste Mal in der 19-jährigen Geschichte des Festivals, dass es nicht wie angekündigt stattfinden kann.

Das Programm soll möglichst 1:1 übernommen werden

Aktuell bemühen sich die Booker des Festivals darum, das Programm möglichst 1:1 mit ins kommende Jahr zu nehmen, heißt es weiter. „Auch wenn es eventuell nicht bei allen gelingen wird, sind wir doch zuversichtlich, dass ein Großteil der Bands dabei bleiben wird“, sagt Arnold. Schließlich würden viele europäische Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden können.

Sowohl für die Bands als auch die weiteren Veranstalter würde es das am wenigsten Komplizierte sein, ihre Pläne um ein Jahr zu vertagen. In der Hoffnung, dass die Zwischenzeit gesundheitlich und wirtschaftlich von allen überstanden wird.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

„Alle bereits verkauften Dong-Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin und werden auch nicht von eventuellen künftigen Preiserhöhungen betroffen sein“, teilt der Verein mit. Zusätzliche Optionen bzgl. bereitsverkaufter Tickets prüft der Verein Dong Kultur, ebenso wie die Bundesregierung dies zur Zeit mit Blick auf die gesamte Veranstaltungsbranche mache.

Aufgrund der insgesamt ungewissen Situation sind die Dong-Tickets für den neuen Termin 2021 zwar weiter zu den bisherigen Preisen im Verkauf. Preiserhöhungen können für die kommenden Wochen und Monate allerdings nicht ausgeschlossen werden. Das reguläre Ticket für die drei Veranstaltungstage mit 28 Bands und inklusive Camping kostet 85,99 Euro. Das ermäßigte Jugendticket für Menschen zwischen 12 und 17 Jahren 29,99 Euro.