Drei Männer bei Massenschlägerei in Moers-Meerbeck verletzt

Moers. In Moers-Meerbeck haben sich am Samstag 20 Personen eine Schlägerei geliefert. Ausgelöst wurde sie durch einen Streit zwischen Männern.

Auf einem Parkplatz an der Donaustraße in Meerbeck haben sich am Samstag gegen 22 Uhr rund 20 Personen eine Massenschlägerei geliefert. Ausgelöst wurde sie durch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 22-Jähriger leicht verletzt wurde, berichtet die Polizei am Mittwoch auf Anfrage. In der Folge gingen zwei Gruppen aufeinander los, die Prügelei forderte zwei weitere Leichtverletzte.

Bei Eintreffen der Polizei war ein Teil der Beteiligten schon verschwunden, unter anderem der Haupttatverdächtige, der ein Fleischerbeil bei sich getragen, es aber nicht eingesetzt haben soll. Festnahmen gab es nicht, allerdings konnten die Beamten von etlichen Männern zwischen 17 und 61 Jahren die Personalien aufnehmen.

Da der Staatsanwalt ein Kapitaldelikt nicht ausschließen konnte, ermittelte zunächst die Kripo Duisburg. Nachdem man den Fall als weniger gravierend eingestuft hatte, wurde er an die Kreispolizei Wesel übertragen.