Drogenhandel: Junge Moerser kommen mit milden Urteilen davon

Mit einem blauen Auge kamen am Mittwoch die drei jungen Moerser davon, die laut Anklage bandenmäßig und in nicht geringer Menge von Mai 2016 bis Juni 2017 Drogen beschafft und verkauft haben sollen. Die Vertreter der Großen Strafkammer (große Jugendkammer) unter Vorsitz von Richter Johann Huismann urteilten: Zwei Jahre auf Bewährung für den 25-jährigen A. mit dreijähriger Bewährungszeit und 200 Sozialstunden, 200 Stunden Sozialdienst für den 22-jährigen D. und 100 Sozialstunden für den 22-jährigen R.

Für das Urteil ausschlaggebend waren auch die Bewertungen durch die Expertinnen der Jugendgerichtshilfe, die den beiden Jugendlichen von damals einen guten Weg prognostizierten. Huismann über den Dritten, Salam A. (25): Dieser habe im Zuge der Drogendelikte einen Zeugen mit körperlicher Gewalt eingeschüchtert, sein Verhalten seit dem Zugriff vor drei Jahren sei jedoch gut.

Abenteuer soll für „Jugendbande“ eine Rolle gespielt haben

Es sei eine Art Jugendbande gewesen, das Abenteuer habe wohl auch eine Rolle gespielt. Auch die Mengen, Arten und Qualitäten der Drogen, die am Ende dann wohl doch nicht so überwältigend waren, wogen mit. Dies hatten zuvor auch die drei Verteidiger unterstrichen.

Für den 22-jährigen R. fand sogar die Staatsanwältin gute Worte. Er sei selbstständig aus dem Handel ausgestiegen und studiere nun ebenfalls, er sei auf einem guten Weg.

Angeklagter studiert in Venlo

Im Sommer 2017 sei D. schon unter einer Bewährungsstrafe gewesen, schädliche Neigungen seien da noch vorhanden gewesen, sagte Huismann. Doch habe es in den letzten drei Jahren keine Vorkommnisse mehr gegeben, D. habe ein Studium in Venlo begonnen, verdiene sich Geld dazu. Er halte auch freiwillig Kontakt zum Bewährungshelfer. Der Richter zu den Sozialstunden für die Studierenden: „In der Woche studieren, am Wochenende Arbeit statt Piste, das tut ihnen beiden gut!"

Die Staatsanwaltschaft hatte Strafen zwischen zwei und fünf Jahren und neun Monaten sowie eine hohe Geldstrafe gefordert.