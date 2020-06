„Ein zuverlässiger Freund“

Moers. Mit René Enzweiler ist der Mitgründer des Soon Musiktheaters am Gymnasium Rheinkamp gestorben. Der Pädagoge hat tiefe Spuren hinterlassen.

René Enzweiler, der Mitbegründer des Soon Musiktheaters am Gymnasium Rheinkamp, ist jetzt im Alter von 66 Jahren verstorben. Vor knapp 25 Jahren hatte der Lehrer für Englisch und Geschichte gemeinsam mit seinem Kollegen Bernd Hänschke, der Musik und Latein unterrichtete, aus einem Musik-Leistungskurs und einem Kursus für Sprechtheater etwas gemacht, das wohl zu den größten Schulmusiktheatern im Land zählt und auf sehr erfolgreiche und in ihrer Professionalität beeindruckende Aufführungen zurückblicken kann. Erst vor wenigen Jahren haben die beiden die Schule verlassen und ihr Werk an ihre Nachfolger übergeben.

Soon verändert viel an der Schule

100 bis 160 Schüler waren in die einmal im Jahr stattfindenden Aufführungen eingebunden und haben, so

Rene Enzweiler (2.v.l.) freute sich 2011 über die Unterstützung der Kulturstiftung der sparkasse für das Soon-Musiktheater. Foto: Archiv / NRZ

ist Bernd Hänschke sicher, „auch das Klima an der Schule verändert“. Denn die beiden Lehrer wollten nicht nur zeigen, dass die Schüler was können. Sie hatten auch einen pädagogischen Gedanken im Hintergrund. Denn wer mitmachen wollte, musste nicht unbedingt ein Instrument spielen oder singen können, sondern wurde eben beim Bühnenbau oder bei der Technik eingesetzt. René Enzweiler fasste das einmal griffig zusammen: „Wenn der Karl nicht zum Matheunterricht erscheint, fällt das nicht so auf. Aber wenn er nicht zu den Proben kommt, können wir nix machen.“ Bernd Hänschke erläutert im NRZ-Gespräch: „Hier hatten auch Schüler mit Schwierigkeiten ihre Chance zu zeigen, wer sie sind. Und sie haben das in Regel genutzt und mit toller Leistung gedankt.“ Manche habe man in ihrem Engagement sogar noch ausbremsen müssen, erinnert er sich.

Hänschke und Enzweiler – ein Dream-Team für das Gymnasium Rheinkamp. Der Sprachenlehrer schrieb die Texte zu Aufführungen wie 1984, Sergeant Pepper oder „Die Tribute von Panem“. Hänschke schrieb die Musik dazu und fand immer wieder genügend talentierte Schüler, um seine nicht gerade anspruchslosen Arrangements als Big Band umzusetzen.

Ein zuverlässiger Freund

Hänschke würdigt seinen ehemaligen Kollegen als „zuverlässigen Freund, einen empathischen Kollegen, der seinen Schülern das Gefühl gegeben hat, dass sie ihm vertrauen können.“ Auf der Facebook-Seite des Soon Theaters wird deutlich, dass da was dran sein könnte: „Er hat die Schulzeit von so vielen zu etwas ganz Besonderem gemacht, ein engagierter, herzensguter Mensch mit echtem Lebenswerk“, heißt es da unter anderem, oder auch: „Er war ein toller Mensch. Danke für die Begleitung ins Erwachsenenleben.“ Zwei von vielen ähnlichen Kommentaren zum Tode eines Pädagogen, der es als seine Aufgabe ansah, seinen Schützlingen weit mehr zu vermitteln als Wissen.