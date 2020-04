Eine Woche Ladenöffnung: Kunden kaufen nur das Nötigste

Die neue Normalität in der Innenstadt kommt mit vielen Warnschildern. „Maximal 3 Kunden“ steht am Eingang einer Boutique. Es ist ein sonniger Samstag in Dinslakener Einkaufsstraße, seit knapp einer Woche dürfen kleinere Läden wieder öffnen.

Gummi ist das neue Toilettenpapier

Viele Geschäfte haben ihre Einkaufszeiten beschränkt, so schließt Expert samstags statt um 20 Uhr bereits um 14 Uhr, auch viele Bekleidungsgeschäfte sind eher schon geschlossen. Überstunden machen nur die Stoffläden. Vor der Stoffzentrale steht eine viertel Stunde vor Ladenschluss noch eine lange Schlange vor der Tür. „Gummiband ist das neue Toilettenpapier“, meint die Verkäuferin Janine Fischer Stoffzentrale. Bei Stoffe Zanders auf der Neustraße hängt ein Schild im Schaufenster „Gummi ist ausverkauft“. Mareike Sotor wartet seit einer dreiviertel Stunde vor der Stoffzentrale auf Einlass, eine Kundin ist noch vor ihr dran. Masken hat sie bereits ausreichend für sich und die Familie genäht, jetzt steht Nähnadeln, Garn und Babystoffe auf ihrer Einkaufsliste. „Ich möchte mich gern wieder mit etwas anderem beschäftigen“, lacht sie. Andere Geschäfte besucht sie an diesem Samstag nicht.

„Die Leute bummeln nicht“

Wer die wiedereröffneten Geschäfte betritt, macht es nur, um das Nötigste zu erledigen. „Die Leute bummeln nicht, kaufen aber überwiegend nur das Nötigste“, sagt Gianluca Doleschal von Mc Paper. Kopierpapier und Material zum Maskenbasteln verkauft er derzeit viel.

Für Thalia war es eine normale Woche, sagt Matthias Schiwy, Filialleiter. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Diese Erfahrung macht auch Laura Böninger von La Chambre Belle. „Die Leute kaufen eher Sandalen als Dekoration zurzeit“, so Böninger. Für sie ist jeder Euro in der Kasse ein Fortschritt. Die Geschäfte laufen sehr langsam an. Doch die Krise könnte ein Denkanstoß sein, dass die Käufer wieder mehr Solidarität entwickeln und den örtlichen Handel mehr unterstützen.

„Abstand halten“ steht auch bei Thalia, Eintreten in den Laden ist nur mit Körbchen erlaubt, darauf achtet Filialleiter Matthias Schiwy am Eingang. „Die Woche verlief für uns fast wie eine normale Woche“, berichtet er. Da sei Dinslaken allerdings eine große Ausnahme, in den anderen Filialen in den Einkaufszentren sehe das anders aus. Romane und Rätselhefte sind sehr gefragt, es überrascht nicht, dass Reiseführer kaum über die Kassentheke gehen.

Den Nachwuchs drückt der Schuh

Die Schuhläden erlebten in der Woche großen Zulauf. Die Leute betreten die Läden, um zu kaufen, vor allem Kinderschuhe wurden in den ersten Tagen massenweise verkauft. Der Nachwuchs ging mit Winterschuhen in die Krise, nun drückt der Schuh und bei den sommerlichen Temperaturen fehlen die Sandalen.

Claudia Kleinsteinberg bei Esprit macht eine etwas andere Beobachtung. Die Geschäfte liefen schleppend in den letzten Tagen. Wer nicht ausgehen kann, kleidet sich auch nicht neu ein, so scheint es. Doch an diesem Samstag besuchen doppelt so viel Kunden das Modegeschäft. „Die Kunden wollen es ein letztes Mal ausnutzen, dass sie ohne Maske einkaufen können“, erzählt die Verkäuferin. Verkürzte Öffnungszeiten seien auch bei Esprit im Gespräch.

Monika Tusk, Inhaberin des Strumpfmoden Bekleidungsgeschäfts Monika T, bemerkt den Nachholbedarf der Kunden. Doch die langen Schlangen vor dem Geschäft blieben noch aus. Durch ihren Gutscheinverkauf in der Krise wurden die Kunden hellhörig und sie selbst fühlte sich nicht mehr so hilflos. „Ich werde abwarten, wie es in den nächsten vierzehn Tagen anläuft“, so Tusk.