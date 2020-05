Einsatz für Forderung nach öffentlicher Toilette in Moers

Der Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung, Karl Rudolf Slavernik (FDP) unterstützt die Forderung nach mehr öffentlichen Toiletten in Moers. Der Beirat habe wie der Seniorenbeirat und der Sozialausschuss die Stadtverwaltung immer wieder an die Notwendigkeit erinnert, schreibt Slavernik in einer Pressemitteilung.

Mit viel Mühe habe eine Arbeitsgruppe erreicht, dass die geplante neue Toilettenanlage am Schlosshof für Menschen mit Behinderung von außen zugänglich gemacht werde: „Leider verzögert sich die Baumaßnahme.“ In diesem Zusammenhang vermisse er generell ein Konzept für öffentliche Toilettenanlagen, das sich mit dem System, den Abständen, der Zahl der benötigten Anlagen, der Barrierefreiheit sowie mit der Ausstattung beschäftigt. Es gebe mittlerweile wartungsarme und vor Vandalismus geschützte Toilettenanlagen.

Vorwurf: Stadt will Besucher, sorgt aber nicht für das menschliche Bedürfnis

Aus Sicht von Slavernik gibt es einen Widerspruch: „Einerseits möchte man Besucher und Besucherinnen aus den umliegenden Städten und Gemeinden zum Einkaufen, Bummeln und zu Spaziergängen im Park nach Moers locken – andererseits wird für das menschliche Bedürfnis nicht gesorgt.“

Bei der Stadtverwaltung beschäftigt sich Behindertenkoordinatorin Kirsten Wortmann mit dem ein Jahr alten Antrag von SPD, Grünen und Grafschaftern, der die Errichtung einer öffentlichen Toilette fordert (die NRZ berichtete). Nach ihren Worten sieht die Verwaltung insbesondere im Vandalismus eine Gefahr. So sei die Toilette am Bahnhof immer wieder so stark beschädigt worden, dass das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt schon vor Jahren entschieden hat, sie zu schließen. Auch bei dem Klo-Häuschen am Kö werde die elektrische Schließung der Tür so häufig zerstört, dass man sie nicht mehr abschließen kann. Und im Umfeld der Toilette am Schloss habe man häufig Spritzen von Junkies gefunden, was insbesondere wegen des benachbarten Kindergartens ein Problem gewesen sei. Kirsten Wortmann recherchiert, wie andere Städte mit dem Komplex umgehen, eine Vorlage der Verwaltung für die Politik sei in Arbeit, so Wortmann. Wann sie genau kommen soll, sei noch nicht klar.