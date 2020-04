Enni: Keine Sperrung von Strom, Gas und Wasser in Moers

Moers. Wer in Moers durch die Coronakrise in Geldnot gerät, muss nicht fürchten, dass Strom, Gas, Wasser oder Wärme gesperrt werden, verspricht Enni.

Das Coronavirus lähmt das öffentliche Leben weitgehend. Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, hat auch die Enni-Unternehmensgruppe ihre Freizeiteinrichtungen und Kundenzentren geschlossen. Die Versorgung mit Energie und Wasser, die Abfallabfuhr oder die Entwässerung des Regen- und Schmutzwassers laufen dagegen wie gewohnt weiter.

„Auch für Enni ist die Situation neu. Aber unser Krisenmodus in den technischen Bereichen funktioniert sehr gut“, betont der Vorstandsvorsitzende Stefan Krämer in einer Pressemitteilung. Ver- und Entsorgung seien gesichert. Gleichwohl erkennt Krämer die schwierige Situation von Privat- und Geschäftskunden seines Unternehmens, die unter Verdienst- und Einnahmeausfällen leiden. „Wer derzeit in einem finanziellen Engpass steckt, sollte sich in jedem Fall bei uns melden. Wir werden Wege finden, wie wir die Krise gemeinsam überwinden können.“

So sei je nach Situation eine Ratenzahlung möglich, der monatliche Abschlag könne gesenkt oder in besonderen Fällen die Abschlagszahlung zunächst bis zum 30. Juni ausgesetzt werden. Grundsätzlich weist Krämer darauf hin, dass in der aktuellen Krisensituation keine Sperrungen von Strom, Gas, Wasser oder Wärme angekündigt oder durchgeführt werden. Wichtig sei, früh über wirtschaftliche Nöte zu sprechen.