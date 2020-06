Fahrradstation Moers auf der Kippe, Stadt will sie stützen

Moers. Die Radstation am Moerser Bahnhof steht auf der Kippe, weil Zuschüsse wegfallen. Doch der Betreiber und die Stadt verfolgen einen Rettungsplan.

Seit 2014 betreibt der Verein Moerser Arbeitslosenzentrum (MALZ) die Radstation. Fahrradfahrer können ihre Drahtesel dort sicher abstellen, zudem erledigen MALZ-Mitarbeiter Kleinreparaturen an den Fahrrädern.

Wirtschaftlich zu betreiben ist die Einrichtung damit jedoch nicht, erklärt MALZ-Geschäftsführer Peter Weinstock. 2018 und 2019 entfielen zudem Fördermöglichkeiten des Jobcenters und des Landes, so dass die Radstation jetzt auf der Kippe steht.

Die Stadt will aber eine Schließung verhindern, ihren Erhalt bezeichnet sie in der Ausschussvorlage als „zwingend geboten“. Moers habe sich als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte verpflichtet, Fuß- und Radverkehr zu fördern. Der Fortbestand der Radstation sei in diesem Zusammenhang ein wichtiges Signal.

In Moers herrscht Klimanotstand

Zudem habe Moers den Klimanotstand ausgerufen. Wenn dies mehr als ein Lippenbekenntnis sein solle, müsse die Stadt tatsächlich klimafreundlichen Verkehr – eben Radfahren – fördern. Die Verwaltung schlägt deshalb der Politik vor, die Station ab 2021 mit 50.000 Euro jährlich zu bezuschussen und darüber mit dem MALZ einen Fünfjahresvertrag abzuschließen. Die Ausgabe müsse nicht im Haushalt kompensiert werden, heißt es im Rathaus auf Nachfrage. Die Summe könne durch Umschichtungen im Konzern Stadt Moers finanziert werden.

Bedient werden in der Werkstatt der Radstation vor allem sozial Benachteiligte, Menschen mit wenig Geld, Kinder, die mit einem „Platten“, ausgeleierten Bremsen und sonstigen Kleinschäden kommen oder weil der Fachhändler nur die beim ihm gekauften Räder repariert.

Deren Konkurrenz wolle man nicht sein, betont Geschäftsführer Weinstock: „Mit den Händlern hatten wir in der ganzen Zeit keine Probleme.“ Bislang fehle der Radstation aber die „personelle Stringenz“, vieles sei Flickwerk gewesen. Man wolle diesen Bereich nun professionalisieren.

Der Fachausschuss tagt am Dienstag

Wie Peter Weinstock auf Nachfrage einräumt, werden die Einstellplätze im Haus nur mäßig genutzt. Etwa ein Viertel der 196 Plätze sei im Schnitt belegt, an diesen Zahlen habe sich nichts geändert, seit der SCI vor sechs Jahren als Betreiber der Abstellanlage aufgegeben hatte, so Weinstock. Dabei sind die Preise denkbar niedrig: Einen Drahtesel sicher und trocken zu parken, kostet 70 Cent am Tag, die Monatskarte gibt’s für 7 Euro. (wit)

Der Ausschuss für Stadtentwicklung diskutiert die Verwaltungsvorlage in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 9. Juni, um 16 Uhr im Rathaus (Ratssaal).