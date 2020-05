Feuerwehreinsatz am Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz ans Schulzentrum gerufen: Brand auf dem Dach. Der erste Schultag für die 7. Klassen.

Feuerwehreinsatz am Julius-Stursberg-Gymnasium: Am Donnerstagmorgen ist bei Dacharbeiten auf dem Klassentrakt ein Brand ausgebrochen. Die freiwillige Feuerwehr wurde sofort alarmiert und rückte in voller zur Verfügung stehenden Stärke aus.

Unterstützt wurde sie dabei von Kräften aus Moers. „Wir hatten eine zusätzliche Drehleiter angefordert“, sagt Feuerwehrchef Lutz Reimann. Ein riesiges Aufgebot am Schulzentrum. Auch die Polizei war mit einem großen Team am Ort. Nach Auskunft der Feuerwehr ist das bei Einsätzen an Schulen üblich. Die Tersteegenstraße wurde weiträumig abgesperrt.

Das Gebäude wurde schnell evakuiert

Es muss gegen 10.40 Uhr gewesen sein, vermutet der stellvertretende Leiter des JSG, Martin Limberg. „Da wollte ich gerade meinen Klassenarbeiten loswerden.“ Das Gebäude wurde unverzüglich evakuiert. Glück für die Schule: Es waren Corona-bedingt nicht alle 1200 Schülerinnen und Schüler im Gebäude. Etwa 100 Jugendliche aus den siebten Klassen hatten am Donnerstag ihren ersten Schultag nach rund zweieinhalb Monaten Präsenzunterrichtspause.

Großes Aufgebot. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Die Schüler sammelten sich in Gruppen auf dem Sportplatz hinter den Gebäuden. Eine Gruppe hat sich vor dem Gebäude versammelt. „Die Q1 hatte gerade ihre Klausur beendet“, sagt Schulleiterin Susanne Marten-Cleef. Die Jugendlichen hatten die Klausur wegen der Abstandsregelungen in der Mensa geschrieben.

Die JSG-Leitung lobt die Feuerwehr

„Es war eindrucksvoll, wie schnell die Feuerwehr da war“, lobt die Schulleiterin erleichtert. Gut für die Schule: Beide Feuerwehrwachen – Vluyn und Neukirchen – sind nicht weit entfernt.

„Bei unserem Eintreffen war die Schule bereits komplett geräumt“, sagt Feuerwehrchef Lutz Reimann. Die Info habe die Feuerwehr direkt bei der Anfahrt bekommen. Eine wichtige Info, damit klar ist, dass die Wehrleute nicht noch Personen im Gebäude suchen müssen.

Die beiden Dachdecker seien bereits dabei gewesen, den Brand zu löschen, sagt Reimann. Nach Erzählungen von Lehrern, die mit den Schülern in sicherer Entfernung an einem der beiden Sammelpunkte standen, hat es hohe Flammen gegeben. Schwarze, dann helle.

Auf einem Fachdach des Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn hat es gebrannt. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Nach Angaben der Feuerwehr sollte eine Art Gulli auf dem Dach montiert werden, durch den Regenwasser abgeleitet wird. Dabei sei der Brand ausgebrochen. „Betroffen ist eine etwa zwei Quadratmeter große Fläche“, sagt Reimann.

Später haben die Dachdecker der Feuerwehr geholfen, die Dachhaut und die Dachkante aufzunehmen, um nach weiteren Glutnestern zu suchen. „Wir kontrollieren mit zwei Wärmebildkameras von innen und außen“, sagt Reimann. Aber: Die Temperatur zeigt demnach keine weitere Gefahr.

Gegen 11.55 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab, die Klassen konnten nach Stadtangaben ins Gebäude zurückkehren. Auch Bürgermeister Harald Lenßen, der Technische Beigeordnete Ulrich Geilmann sowie Ordnungsamtsleiter Roberto Sonfeld haben sich am Ort ein Bild von der Lage gemacht. „Alle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren äußerst kurzfristig vor Ort, das Zusammenspiel hat reibungslos funktioniert“, lobt der Bürgermeister. „Ich danke allen Haupt- und Ehrenamtlichen für ihre ausgezeichnete Arbeit, die Schlimmeres verhindert hat.“