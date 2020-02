Moers. Der Moerser Frank „Flatti“ Flatten hat einen Plan: Er will einen eigenen Karnevalswagen in den Rosenmontagszug schicken. Er sucht „Mitreisende“.

Flatti aus Moers sucht Mitreisende für Wagen im Karnevalszug

Der Moerser Frank Flatten sucht Jecken, die mit ihm auf einen Wagen im Nelkensamstagzug steigen und feiern. Mit von der Partie sind nicht nur die Handballerinnen der A-Jugend vom TV Schwafheim, sondern auch Prominenz aus S’Arenal auf Mallorca. Was für eine jecke Mitreise spricht: Die Teilnehmer können noch weit über Aschermittwoch hinaus die kuriose Geschichte eines Karnevalswagens erzählen, die einen ordentlichen Tusch verdient.

Doch der Reihe nach: Frank Flattens erste Leidenschaft ist der Handball. Der Mann war viele Jahre Geschäftsführer des legendären VfL Gummersbach, heute trainiert er die A-Jugend des TV Schwafheim. „Flatti“, wie er in Handballerkreisen genannt wird, mag auch Karneval, war sogar mal Senator bei den Blauen Jungs Kapellen. Und er hat beschlossen, einen eigenen Karnevalswagen am Nelkensamstag ins Rennen zu schicken. In Euskirchen in der Eifel wurde Flatten fündig: ein Wagen mit Musikbeschallung. Die Frauen vom TV Schwafheim fanden offenbar Gefallen an der Vorstellung, einmal nicht Handbälle, sondern Kamelle zu werfen und sagten: „Da simmer dabei.“ Dann gelang Flatten ein Coup: Ihn verbindet mit der deutschen Ballermann-Größe Ikke Hüftgold eine Freundschaft. So sagte der Sänger zu: Hüftgold fährt am 22. Februar durch Moers.

Soweit lief alles nach Plan – bis zu dem Tag, als Frank Flatten zufällig die Unterführung am Bahnhof passierte. Durchfahrtshöhe 4,00 Meter las er – und war wie vom Salutschuss gerührt. Sein Wagen maß 4,30 Meter, passte folglich nicht: „Ich bin fast in Ohnmacht gefallen“, sagt er. Doch der Jeck wollte nicht, dass sein Aschermittwoch schon Wochen vor dem Nelkensamstag gekommen war. Heute sieht er das entspannt, kann sich beim Erzählen der Geschichte sogar kaputt lachen, denn in Straelen ist Flatten erneut fündig geworden, hat jetzt quasi einen närrischen Zweitwagen.

Platz haben darauf 18 Leute, 12 Plätze sind besetzt. Sechs Narren können sich noch zum Mitfahren melden. Aaaber: Frank Flatten räumt unumwunden ein, dass er die Kosten einer solchen Aktion unterschätzt hat, insbesondere für das Wurfmaterial. Heißt: Ein Ticket auf dem Flatten-Wagen gibt’s gegen eine Kostenbeteiligung von 300 Euro für Kamelle, die übrigens auch die Karnevalisten auf alllen anderen Wagen selber zahlen. Das eine oder andere Selfie mit Ikke Hüftgold ist im Preis inklusive. Gesucht werden zudem Helfer ab 18, die – ohne Kosten – an den Achsen des Wagens mitlaufen.

Interessenten melden sich bei flatten@flatten-ag.de.