Fotograf aus Kamp-Lintfort: Aus einem Wunsch wurde nichts

Kamp-Lintfort Im Zuge der Serie "Mein Corona-Jahr" berichtet Frank Reinert von ausgefallenen Ausstellungen und von Felsen in der Brandung.

Im Zuge der Serie "Mein Corona-Jahr" erzählt der Kamp-Lintforter Fotograf Frank Reinert von ausgefallenen Ausstellungen, seiner Arbeit im Kalisto und seinem Song "Die Ruhe nach dem Sturm":

Wie vermutlich viele Menschen, sah ich dem Jahr 2020 verheissungsvoll entgegen. Es waren vier Ausstellungen fertiggestellt, von denen auch zwei stattfanden. Zum einen in der Schatzkammer Kloster Kamp, zum anderen in Egmond aan Zee. Jedoch litten beide unter den Auswirkungen der Pandemie. Zwei weitere Ausstellungen wurden erst gar nicht eröffnet.

Projekte wie z.B. „So klingt Kamp-Lintfort“ waren ebenfalls geplant. Neben einigen Fotoaufträgen und Musikproduktionen sowie eine Foto-Installation im Kalisto Tierpark nutze ich derweil die Zeit, an meinen Ideen weiterzufeilen, in der Hoffnung, dass sie in absehbarer Zeit zu verwirklichen sind.

Zu Ostern 2020 wurde ich schon einmal zum Thema Corona interviewt. Da hatte ich noch die Hoffnung, dass gerade die Kultur hochgehalten würde, denn schon oft in der Geschichte war die Kultur ein starker Fels in der Brandung und wichtig für die Stimmung im Land. Was aus diesem Wunsch geworden ist, ist ja bekannt: nämlich so gut wie nichts!

In meinem Song „Die Ruhe nach dem Sturm“, den ich mit der Kamp-Lintforter Sängerin YvonYa aufgenommen habe, äußere ich einen Wunsch: Die Welt soll sich nach der Pandemie nicht mehr so schnell drehen, dass man fast herunterfällt und dass die Kinder von heute eine bessere „Mitgift“ von uns bekommen. Diese Hoffnung habe ich weiterhin.

Die Spaßgesellschaft hatte immer einen gewissen negativen Touch. Nun spürt man jedoch, wie es ist, wenn dieser Spaß drastisch eingeschränkt ist. Dazu gehören für mich natürlich Kulturveranstaltungen sowie Restaurant- oder Kneipenbesuche, Reisen etc.

Man kommt sich als Macher ziemlich eingemacht vor in diesen Zeiten.

Oft wache ich auf und hoffe, es war nur ein schlechter Traum …

Die Bilder der besagten Ausstellungen (und viele weitere) findet man auf meiner Homepage unter www.frank-reinert-photography.de

Bleibt bitte gesund! Frank Reinert