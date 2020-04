Freie Bürgerliste Moers gegründet – Voigt ist Vorsitzender

Moers. In Moers gibt es jetzt die Wählergemeinschaft Freie Bürgerliste Moers (FBM). Eine wichtige Rolle spielen Mitglieder der ehemaligen FDP-Fraktion.

In Moers hat sich am Montag per Internet-Videokonferenz eine neue Wählervereinigung gegründet: die Freie Bürgerliste Moers (FBM). 1. Vorsitzender ist der Online-Zeitungsherausgeber Christian Voigt (52).

Zu den Gründungsmitgliedern zählen mit Otto Laakmann, Paul Süßer, Heiner Dams und Rudi Erhardt vier FDP-Mitglieder. Laakmann und Süßer waren Anfang des Jahres nach einem Zerwürfnis aus der dreiköpfigen FDP-Fraktion ausgetreten und hatten die neue Fraktion Freie Bürgerliste Moers gegründet, Süßer ist Fraktionschef.

An der Gründungsversammlung am Montag nahmen neben Voigt und den vier FDP-Mitgliedern Yvonne Dams und Jan Laakmann teil. Voigts Stellvertreter sind Heiner Dams und Otto Laakmann, Kassierer ist Erhardt, Schriftführerin Yvonne Dams.

Das FBM-Kurzprogramm umfasst in zehn Punkten Themen wie eine „freiheitliche Bürgergesellschaft“, die „Stärkung von Minderheitsrechten“, eine „wirtschaftsfreundliche Politik“ oder einen „Natur- und Umweltschutz unter marktwirtschaftlichen Vorgaben“.

Christian Voigt ist in Essen geboren, gelernter Erzieher und war lange in der Jungen Union, der CDU-Nachwuchsgruppierung, aktiv. Er lebt seit 2006 in Moers und hat mehrere Bürgerinitiativen initiiert und begleitet. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten wolle die FBM nicht benennen, sich aber für eine Kandidatin/einen Kandidaten aussprechen, wenn es „demokratisch notwendig“ sei.

Bei der FDP läuft gegen Laakmann und Süßer ein Parteiausschlussverfahren, Süßer will jetzt aus der FDP austreten.